Общество

Авиарейс Псков - Сочи задержался из-за позднего прибытия самолета из Ростова-на-Дону

Авиарейс из Псков в Сочи задержался из-за позднего прибытия самолета из Ростова-на-Дону. Об этом сообщается в соцсетях областного комитета по транспорту.

«Из-за позднего вылета самолета из Ростова-на-Дону и со значительной задержкой прилета самолета в Псков в данный момент производится посадка на авиарейс Псков – Сочи. Аэропорт Пскова имени Княгини Ольги работает в штатном режиме. Вылет из Сочи в Псков задержан, точное время задержки в данный момент уточняется".

Авиакомпания "Азимут" прорабатывает вопрос и в кратчайшие сроки уведомит пассажиров. Для подробной информации гражданам озвучен телефон колл-центра авиакомпании «Азимут» - 8 (863) 302-02-20.

Комитет приносит извинения за временные неудобства.