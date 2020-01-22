Общество

За 5 лет количество дистанционных мошенничеств и краж в Псковской области выросло в 5 раз

За 5 лет количество дистанционных мошенничеств и краж в Псковской области выросло в 5 раз. Если раньше количество преступлений варьировалось от 100 до 250, то, например, в 2019 году зафиксировано 834 преступления. Об этом на пресс-конференции в Псковской Ленте Новостей рассказал старший оперуполномоченный по особо важным делам управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области Александр Полатовский.

Он отметил, что на текущий момент далеко не все преступления можно отнести к мошенничеству, в связи с изменившимся законодательством многие случаи характеризуются как кражи и считаются тяжкими преступлениями.

Александр Полатовский рассказал, что достаточно сложно определить портрет мошенника, так как это напрямую зависит от вида преступления. «Преступниками могут оказаться и студенты, и школьники. Чаще всего они размещают объявления на Авито, например. А есть и организованная преступность, это целые колл-центры. Люди ходят туда, как на работу и постоянно занимаются обманом людей», - рассказал сотрудник УМВД по Псковской области.