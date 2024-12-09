Политика

Владимир Путин призвал не перенаправлять обращения граждан в бюрократические инстанции

Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал партию «Единая Россия» не перенаправлять обращения граждан в различные бюрократические инстанции.

Фото: пресс-служба Кремля

Президент подчеркнул, что партия должна активно решать проблемы людей на местах, на уровне первичных организаций.

В связи с новым этапом развития страны, на партию «Единая Россия» возлагается особая ответственность и нагрузка, отметил глава государства, пишет «МК».

XXII съезд партии «Единая Россия» проходит в Национальном центре «Россия». Планируется внести изменения в народную программу и устав партии, а также провести ротацию высшего и генерального советов ЕР.