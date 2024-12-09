Политика

«Единая Россия» планирует завершить реализацию народной программы к 2025 году

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев дал поручение подготовить публичный отчёт о реализации народной программы партии. Он подчеркнул, что в следующем году необходимо завершить реализацию этой программы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».

Фото: «Единая Россия»

Дмитрий Медведев также отметил, что у «Единой России» есть главное, что позволяет ей добиваться успеха в работе на благо Отечества — доверие и уважение миллионов людей. Он подчеркнул, что это доверие ни в коем случае нельзя потерять.

На ключевые положения народной программы партии в федеральном бюджете заложено 15 триллионов рублей.

Дмитрий Медведев представил ряд изменений в народную программу Единой России. Предусмотрен расширенный комплекс мер социальной направленности. Продолжится строительство школ и спортивных комплексов, фельдшерско-акушерских пунктов

и перинатальных центров, благоустройство городов и поселков. Больше внимания документ будет уделять вопросам материнства и детства, улучшению демографической ситуации, охране здоровья граждан, развитию массового спорта.

Особое внимание в народной программе будет уделено мерам, способствующим достижению технологического лидерства России. Речь идёт о модернизации промышленности, цифровой трансформации и внедрении искусственного интеллекта. Также будет оказана поддержка малым технологическим компаниям, креативным и творческим индустриям, вузам и научным центрам.

Ещё одним приоритетом станет реализация индивидуальных программ социально-экономического развития регионов. Обновлённый документ будет принят участниками съезда.

Напомним, сегодня, 14 декабря проходит XXII съезд партии «Единая Россия», на котором делегаты обсуждают ряд важных вопросов и разработают стратегии на предстоящий период.