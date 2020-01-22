Общество

Зампрокурора Псковской области Сергей Левшаков проведет в Новоржеве личный прием граждан

Заместитель прокурора Псковской области, старший советник юстиции Сергей Левшаков проведет в Новоржеве личный прием граждан. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры региона, 30 января личный прием начнется в 17.00, в прокуратуре Новоржевского района: улица Карла Маркса, 50.

«Для встречи с заместителем прокурора области накануне дня приема необходимо обратиться к и.о. прокурора Новоржевского района Сергею Михаревичу, с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу», - отметили в ведомстве.