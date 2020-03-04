Общество

С 30 марта из Пскова в Москву можно будет улететь 4 раза в неделю

С 30 марта меняется расписание авиарейсов по маршруту «Псков — Москва». Самолеты будут летать четырежды в неделю: по понедельникам, средам, четвергам и субботам. Время отправления также изменится. Борт будет отправляться из аэропорта «Псков. Княгиня Ольга» в 6:50 и прибывать в аэропорт «Внуково» в Москве в 8:20.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, обратные рейсы назначены на вторник, среду, пятницу и воскресенье с отправлением из Москвы в 23:30 и прибытием в Псков в 0:50.

Минимальный тариф на маршруте составляет 1180 рублей. Это невозвратный билет, в стоимость которого входит перелет и ручная кладь весом до 5 кг.

Перевозки по маршруту «Псков - Москва - Псков» осуществляет авиакомпания «Азимут» самолетами Сухой Суперджет 100. На сайте компании уже стартовала продажа билетов на новые рейсы.