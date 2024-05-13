ЖКХ

Сети водоснабжения в Невельском округе изношены на 100%

Причина высокой аварийности на сетях водоснабжения в Невельском муниципальном округе – их стопроцентный износ и ветхость. Об этом сообщил глава округа Олег Майоров в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Олега Майорова

«Ремонтные работы осложняется отсутствием финансов у муниципального предприятия в связи с арестом счетов. Все необходимые материалы для устранения аварий приобретаются администрацией за счет бюджетных средств», - рассказал Олег Майоров.

Напомним, по состоянию на 7 мая в округе было зафиксировано 12 аварийных участков различной степени сложности.