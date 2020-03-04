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Общество

Дновский том книги «Солдаты Победы» расскажет о тысяче участниках войны — уроженцах района

10.03.2020 21:16|ПсковКомментариев: 0

Дновский том книги «Солдаты Победы» будет сверстан ко Дню Победы. Об этом рассказал главный редактор издания Николай Никитенко во время заседания региональной редколлегии, которое во вторник, 10 марта провела первый заместитель губернатора Вера Емельянова.

«Мы вступили в пору активной подготовки к 75-й годовщине Великой Победы. Издание очередного 6-го Дновского тома и работа над документальной книгой в целом является одним из ключевых мероприятий большого единого плана», — заметила вице-губернатор.

Главный редактор книги «Солдаты Победы» сообщил, что в настоящее время общий объем сверстанных материалов составляет около 340 страниц, что немногим больше половины. Всего в издании будет представлена информация более чем о тысяче уроженцах Дновского района. Особое внимание Николай Никитенко обратил на необходимость тщательной проверки всех фактов по каждому участнику войны. «Иногда приходится кропотливо разбираться, перепроверять чуть ли не каждый факт биографии. Часть статей мы возвращаем на доработку. Наша цель — сделать книгу, достойную подвига ветеранов, чтобы она по качеству и содержанию не уступала предыдущим изданиям», — заметил Николай Никитенко.

На заседании редколлегии также утвержден план работы на 2020 год. Так, к концу текущего года планируется завершить редактирование и верстку 7-го тома, в котором будет рассказано об участниках войны — уроженцах Себежского района. По словам Николая Никитенко, редактирование материалов уже началось. После этого приступят к работе над 8-м томом, в котором речь пойдет о фронтовиках из Пскова.

Во время заседания был заслушан доклад о ходе подготовки Островского тома книги «Солдаты Победы». На данный момент ведется сбор и проверка информации. Как отметили члены областной редколлегии, за два года работы удалось существенно продвинуться и набрать значительный объем материала — информацию о более 1,5 тыс фронтовиках. Подготовка статей будет продолжена, к ней планируется привлечь не только общественников, но и жителей муниципалитета.

Напомним, что работа над многотомником в Псковской области ведется седьмой год. За это время изданы пять томов книги «Солдаты Победы». В первые два тома вошли имена участников Великой Отечественной войны, проживавших в Псковской области по состоянию на 1 апреля 2013 года. Третий том посвящен фронтовикам из Великих Лук, четвертый — ветеранам из Невельского района, пятый — участникам Великой Отечественной войны из Новосокольнического района. Всего в книгах увековечены имена более 5 тыс псковичей, которые вернулись домой с Победой.

Экземпляры многотомной историко-документальной книги «Солдаты Победы» находятся во всех библиотеках, музеях и архивах Псковской области, военкоматах и советах ветеранов, а также в главных книгохранилищах страны, Центральном музее Вооруженных Сил, Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе и других. Они также были вручены и ближайшим родственникам фронтовиков.

Теги: #солдаты победы
Источник: Псковская Лента Новостей
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