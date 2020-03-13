Общество

Прокурор области разберется в вопросах жителей Дедовичского района

Прокурор Псковской области государственный советник юстиции 2 класса Сергей Белов проведет прием граждан в Дедовичском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Встреча пройдет в помещении прокуратуры района, расположенном по адресу: поселок Дедовичи, улица Комсомольская, 7.

Чтобы попасть на прием к прокурору региона, необходимо в срок до 20 марта обратиться к и. о. прокурора Дедовичского района Надежде Новик с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.