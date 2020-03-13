Общество

Медведев поручил единороссам стать волонтерами региональных оперативных штабов по борьбе с коронавирусом

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев поручил руководству региональных отделений партии связаться с оперативными штабами по противодействию распространения коронавирусной инфекции в субъектах, сообщает пресс-служба партии.

«Необходимо подключить весь партийный ресурс - общественные приемные, депутатский корпус, Совет сторонников, первичные отделения партии, всю имеющуюся инфраструктуру - и перейти на режим работы, основанной на принципах волонтерства. Мы должны оказывать людям всю необходимую помощь - от доставки на дом продуктов питания и лекарств до оказания консультационной поддержки. С сегодняшнего дня все подразделения партии, весь партийный актив становятся резервом региональных оперативных штабов по борьбе с распространением вируса», - сказал Медведев на заседании Бюро Высшего совета «Единой России».

Также Дмитрий Медведев порпосил перевести работу региональных отделений «Единой России» и Центрального исполкома партии в удаленный режим и минимизировать количество массовых мероприятий и рабочих совещаний.