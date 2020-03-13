Общество

Руководитель сельхозпредприятия оштрафован за несвоевременный расчет с работником при увольнении

Прокуратура Дедовичского района по обращению бывшего работника СПК «Дубишно» провела проверку в части современного расчета при увольнении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Установлено, что в нарушение требований статьи 140 Трудового кодекса РФ, согласно которой при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения, председатель СПК «Дубишно» произвел расчет спустя четыре месяца с момента увольнения работника.

В этой связи прокурор района возбудил в отношении работодателя дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений) и направил его для рассмотрения в Государственную инспекцию труда в Псковской области.

Руководителю организации назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.