Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Подарки Для настоящих мужчин
Ангарский дом для псковичей
Дело Гавунаса
Легендарный БГ в Пскове!
Телефон прямого эфира 56-73-72
Бесплатные советы юристов псковичам
Парк для людей, попавших в беду
Гонки по вертикали
 
 
 
ещё Общество 13.03.2020 17:255 Общественники 9 стран просят у псковского губернатора содействия в решении вопроса сохранения Анастасьевской часовни 17.03.2020 09:491 Дети оказались скрытыми разносчиками коронавируса 17.03.2020 09:440 Школьники Острова узнали о возможностях получения бесплатного образования в вузах ФСИН 17.03.2020 09:410 Руководитель сельхозпредприятия оштрафован за несвоевременный расчет с работником при увольнении 17.03.2020 09:190 У Путина попросили разрешить продажу рецептурных лекарств онлайн 17.03.2020 08:570 Первый зампрокурора области встретится с себежанами
 
 
 
Самое популярное 13.03.2020 11:3915 Уголовное дело возбуждено в отношении главы Палкинского района Евгения Седова 15.03.2020 18:008 Каникулы в школах Псковской области начнутся с 16 марта для предотвращения коронавируса 12.03.2020 15:4913 Коронавирус. Паника!? 15.03.2020 10:141 Нашлась пропавшая с младенцем великолучанка 12.03.2020 15:0110 Александр Нестерук: Вероятность того, что инфекция коронавируса будет в Пскове, есть
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Руководитель сельхозпредприятия оштрафован за несвоевременный расчет с работником при увольнении

17.03.2020 09:41|ПсковКомментариев: 0

Прокуратура Дедовичского района по обращению бывшего работника СПК «Дубишно» провела проверку в части современного расчета при увольнении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Установлено, что в нарушение требований статьи 140 Трудового кодекса РФ, согласно которой при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения, председатель СПК «Дубишно» произвел расчет спустя четыре месяца с момента увольнения работника.

В этой связи прокурор района возбудил в отношении работодателя дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений) и направил его для рассмотрения в Государственную инспекцию труда в Псковской области.

Руководителю организации назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Теги: #прокуратура псковской области #трудовое законодательство
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какие поправки в Конституцию РФ представляются вам наиболее важными?
В опросе приняло участие 345 человек
17.03.2020, 10:320 Все богослужения в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре будут совершаться в Михайловском соборе 17.03.2020, 10:130 Правительство РФ готово поддержать ритейл короткими льготными кредитами на пополнение оборотных средств 17.03.2020, 10:000 «Эхономика»: О положении дел в рыбной отрасли 17.03.2020, 09:491 Дети оказались скрытыми разносчиками коронавируса
17.03.2020, 09:470 Маленький ребенок из Струг Красных доставлен в больницу после падения в пруд 17.03.2020, 09:440 Школьники Острова узнали о возможностях получения бесплатного образования в вузах ФСИН 17.03.2020, 09:410 Руководитель сельхозпредприятия оштрафован за несвоевременный расчет с работником при увольнении 17.03.2020, 09:390 Актер из «Игры престолов» заразился коронавирусом
17.03.2020, 09:360 Пьяного водителя «шестерки» остановили полицейские в Пскове 17.03.2020, 09:300 Открыт прием заявок на участие в X фестивале исторической поэзии «Словенское поле-2020» 17.03.2020, 09:230 Семейный хоккейный фестиваль собрал в Ледовом дворце Пскова 31 команду 17.03.2020, 09:190 У Путина попросили разрешить продажу рецептурных лекарств онлайн
17.03.2020, 09:137 Екатерина Родина: Внесение поправок в Конституцию РФ важно и своевременно 17.03.2020, 09:060 Житель Гдовского района наказан за незаконную вырубку черной ольхи 17.03.2020, 08:570 Первый зампрокурора области встретится с себежанами 17.03.2020, 08:480 Пенсионерка пострадал при пожаре в СНТ «Дачи ВЗВА»
17.03.2020, 08:430 Как провести весенние каникулы без опасностей, напоминают спасатели псковичам 17.03.2020, 08:330 Российские военные взяли на управление новый навигационный спутник 17.03.2020, 08:250 В Великих Луках начался монтаж нового колеса обозрения 17.03.2020, 08:100 Открыт еще один путь проникновения коронавируса в организм
17.03.2020, 07:5612 Псковичи скупают крупы, макароны и сахар 17.03.2020, 07:422 Только 16% работодателей разрешили сотрудникам работать удаленно из-за угрозы коронавируса 17.03.2020, 07:300 В Госдуме предлагают снизить ставку на образовательные кредиты 17.03.2020, 07:220 Макрон объявил о закрытии въезда в Шенген с 17 марта
17.03.2020, 07:152 Из-за коронавируса в России могут приостановить строительство дорог 17.03.2020, 07:140 Михаил Ведерников: Первые документально зафиксированные карантинные мероприятия в истории России проводились на Псковской земле в XVI веке 16.03.2020, 22:571 Кому будет разрешен въезд в Эстонию и Латвию? 16.03.2020, 22:065 Не стесняться масок и пользоваться оксолиновой мазью призывает Юлия Пересильд
16.03.2020, 21:550 Онлайн-кинотеатр Premier открыл бесплатный доступ к контенту 16.03.2020, 21:340 Россия с 18 марта по 1 мая ограничит въезд иностранцев и лиц без гражданства 16.03.2020, 21:290 Региональный Росреестр информирует о госрегистрации права собственности на гаражные боксы по справкам 16.03.2020, 21:110 «Заражение»: Стало известно, какой фильм чаще всего смотрят онлайн на карантине
16.03.2020, 21:010 Жителям великолукских деревень напомнили правила пожарной безопасности 16.03.2020, 20:470 Транспортные предприятия Псковской области принимают усиленные меры профилактики коронавируса 16.03.2020, 20:270 Пропавшего в феврале псковича разыскивает полиция 16.03.2020, 19:520 Эстония приостановила выдачу шенгенских виз
16.03.2020, 19:420 В Хорватии распродают недвижимость за 11 рублей 16.03.2020, 19:270 Скончался сооснователь «Гражданской Обороны» Константин Рябинов 16.03.2020, 19:230 Сотрудники и ветераны псковского УФСИН почтили память погибшего 20 лет назад в Чечне Владислава Байгатова 16.03.2020, 19:153 Собянин попросил москвичей старшего возраста не покидать квартиру
16.03.2020, 19:0321 Александр Седунов: Система дистанционного обучения отлажена во всех муниципалитетах 16.03.2020, 18:450 За 7 вакантных мест в псковском Молодежном парламенте поборолись 14 претендентов 16.03.2020, 18:330 Себежская детская школа искусств приняла участие в конкурсе «Открыты творчеству сердца» 16.03.2020, 18:240 Жители Псковской области могут подать заявление о назначении пенсии по экстерриториальному принципу
16.03.2020, 18:150 «Шевроле» и «Волга» «притерлись» на улице Юбилейной 16.03.2020, 18:0511 Власти Пскова ограничат загранкомандировки и прием зарубежных делегаций в связи с коронавирусом 16.03.2020, 18:050 Региональная Кадастровая палата: Сервис «Регистрация просто» помогает правильно собрать пакет документов 16.03.2020, 17:550 Дождь с мокрым снегом прогнозируют псковские синоптики 17 марта
16.03.2020, 17:488 Елена Малышева рассказала, как правильно мыть руки 16.03.2020, 17:4615 Лекарства и еда на дом: как пережить коронавирус в Пскове 16.03.2020, 17:420 Дни открытых дверей прошли в колониях строгого режима в Псковском и Себежском районах 16.03.2020, 17:380 Псковские власти проводят «перепись» представителей туриндустрии для получения налоговой отсрочки
16.03.2020, 17:351 Кабмин согласился установить 3 сентября Днем окончания Второй мировой войны 16.03.2020, 17:320 Для тех, кто дома: Wink бесплатно покажет отечественное кино, мультфильмы и развивающий контент 16.03.2020, 17:280 Медведев поручил единороссам стать волонтерами региональных оперативных штабов по борьбе с коронавирусом 16.03.2020, 17:230 Семинар «Онкопатруль» в Псковском облсовпрофе пройдет в форме вебинара, о времени проведения будет сообщено дополнительно
16.03.2020, 17:202 Минсельхоз поручил российским регионам обеспечить запас продуктов 16.03.2020, 17:160 В Псковской области «Диктант Победы» будут писать на 33-х площадках 16.03.2020, 17:070 Открытие выставки псковской иконописи «Сретение» перенесено - организаторы 16.03.2020, 16:599 КС РФ признал поправки к Конституции соответствующими основному закону
16.03.2020, 16:560 Субботник по благоустройству памятных мест пройдет 18 апреля в Псковской области 16.03.2020, 16:530 Военнослужащий предпочел Чите Псков и получил штраф 16.03.2020, 16:520 Правительство запустит сайт стопкоронавирус.рф 16.03.2020, 16:470 В Псковской области стартует партийный проект «Мы помним»
16.03.2020, 16:368 Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу псковской журналистки Светланы Прокопьевой 16.03.2020, 16:260 В псковском Доме офицеров переносятся запланированные мероприятия 16.03.2020, 16:231 В Пскове старший прапорщик оштрафован за привлечение военнослужащих к ремонту своего дома, гаража и УАЗа 16.03.2020, 16:200 Председатель Совета облпотребсоюза: Поправки в Конституцию закладывают основу развития страны
16.03.2020, 16:140 Суд по делу о признании права муниципальной собственности на несколько сооружений пройдет в Пскове 16.03.2020, 16:130 Минспорта позаботилось о повышении квалификации псковских тренеров по футболу 16.03.2020, 16:100 В России обсуждают введение налоговых каникул для туристической и авиационной отраслей 16.03.2020, 16:050 Александр Нестерук: Исследования на коронавирус проводятся в двух лабораториях - в Пскове и Великих Луках
16.03.2020, 16:048 «Яблоко» предлагает дать россиянам конституционное право на долю от экспорта полезных ископаемых и пенсию в 60 лет 16.03.2020, 15:550 Главный санитарный врач Псковской области: Нас очень беспокоит, что кинотеатры продолжают работать 16.03.2020, 15:402 Вера Емельянова: В Псковской области случаев заболевания коронавирусом не зарегистрировано 16.03.2020, 15:360 Названа цена мяча с автографом Путина
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.