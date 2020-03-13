Общество

Путин обратился к россиянам в связи с угрозой коронавируса

Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам в связи с угрозой коронавируса. Глава государства попросил граждан отнестись с пониманием к мерам по борьбе с распространяем COVID-19, проявлять ответственность и заботу друг о друге. А чиновников всех уровней Путин нацелил работать на опережение, в том числе наращивать количество средств индивидуальной защиты, и давать людям объективную информацию.

На встрече с членами правительства в среду Владимир Путин заявил, что хотел бы обратиться и к членам кабмина, и к регионам, и ко всем гражданам страны.

«Государство и общество, все мы сейчас должны действовать осознанно, организованно, ответственно, с пониманием обстановки, с заботой друг о друге. Это главное в нынешней ситуации», - призвал Путин.

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

Принятые в России меры позволили сдержать массовое проникновение коронавируса, заявил президент.

По его оценке, «сейчас, несмотря на потенциально высокий уровень риска, ситуация в целом находится под контролем». «В режиме повышенной готовности действуют медицинские организации, пограничные и другие службы. Федеральные и региональные власти ежечасно отслеживают положение дел, принимают необходимые решения», - сказал Путин.

Он попросил госаппарат и впредь «быть предельно мобилизованным, действовать согласованно, слаженно, и главное - работать на опережение».

Еще одна важная задача информировать людей. «Прямое, полноценное, достоверное информирование», - призвал Путин. Он похвалил то, как организована работа информационного центра в Москве. «Думаю, так же нужно поступать и в регионах», - считает он.

«Люди должны четко знать, как нужно действовать, куда обращаться за поддержкой, какие меры предосторожности предпринять, чтобы оградить себя, своих родных, близких, соседей и коллег по работе от потенциальной опасности», - перечислил Путин.

Путин подчеркнул необходимость учитывать все аспекты, связанные с рисками возможного распространения инфекции.

«Прежде всего, это готовность медицинский учреждений своевременно оказывать помощь как на дому, так и в стационарах. Необходимо проводить предупредительные и карантинные мероприятия, должны быть дополнены наши резервы лекарствами, оборудованием, необходимой техникой. Также необходимо наращивать наличие средств индивидуальной защиты, дезинфекции. И, конечно, вместимость соответствующих учреждений здравоохранения должна отвечать угрозам», - обозначил Путин на совещании с кабмином.

Что касается самого вируса, то в России есть все для разработки систем диагностики и вакцины. «Россия располагает всеми необходимыми компетенциями в этой сфере, научной базой для решения этой задачи в ближайшее время», - сказал Путин. Он напомнил, что «предыдущий опыт работы наших специалистов показывает, что они в состоянии решать задачи подобного масштаба».

«Что касается вакцины, то такая работа также идет», - сообщил президент. В ней участвуют коллеги из Роспотребнадзора, подключились специалисты Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток.

Те чрезвычайные меры, которые приняты в Европе в связи с распространением коронавируса, оправданы, считает Путин. Это карантин, закрытие границ, ограничение массовых мероприятий, отмена авиа и других видов сообщений. «Очевидно, что такие меры оправданы и продиктованы объективными обстоятельствами», - сказал президент.

Владимир Путин попросил граждан России с пониманием отнестись к шагам, которые предпринимаются в нашей стране по борьбе с коронавирусом. Отдельно призвал проявить особую заботу о пожилых людях, чтобы максимально их защитить.

«Подчеркну: они обязательны, эти шаги, к исполнению всеми уровнями власти, всеми организациями, независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности. Необходимо обеспечить здесь самый строгий, жесткий контроль. Я прошу и граждан страны отнестись к предпринимаемым шагам с пониманием», - сказал Путин на совещании с членами правительства.

Он добавил, что сейчас востребована солидарность, собранность, ответственность и дисциплина, а также готовность поддержать друг друга. По его словам, эти качества позволяли России преодолевать любые трудности, «как это принято в большой хорошей семье».