Общество

Мошенники почти перестали взламывать пароли от аккаунтов россиян

Мошенники почти перестали пытаться подобрать пароль для взлома аккаунтов россиян после того, как сервисы стали использовать одноразовые смс-коды для защиты, сообщили в РИА Новости.



Фото: freepik

На этот метод приходится не более 10% атак, тогда как еще в 2020 году их было до 40%, рассказал руководитель центра бесшовности «МТС ID» Роман Аникушин.

По его словам, одноразовые смс-коды ограничены во времени и их нельзя подобрать методом перебора. Поэтому злоумышленники все чаще прибегают к социальной инженерии, когда пользователь сам сообщает код.