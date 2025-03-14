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Общество

Мошенники почти перестали взламывать пароли от аккаунтов россиян

15.03.2025 09:40|ПсковКомментариев: 0

Мошенники почти перестали пытаться подобрать пароль для взлома аккаунтов россиян после того, как сервисы стали использовать одноразовые смс-коды для защиты, сообщили в РИА Новости.


Фото: freepik

На этот метод приходится не более 10% атак, тогда как еще в 2020 году их было до 40%, рассказал руководитель центра бесшовности «МТС ID» Роман Аникушин.

По его словам, одноразовые смс-коды ограничены во времени и их нельзя подобрать методом перебора. Поэтому злоумышленники все чаще прибегают к социальной инженерии, когда пользователь сам сообщает код.

Источник: Псковская Лента Новостей
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