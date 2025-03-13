Спорт

Впервые за более чем 20 лет псковские шахматисты завоевали несколько призовых мест на чемпионате СЗФО

Впервые за более чем два десятилетия псковские шахматисты завоевали два призовых места в чемпионате СЗФО 2025 года по шахматам с классическим контролем времени. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной Федерации шахмат.



Фото: Федерация шахмат Псковской области

Юниор Александр Кульнев — стал чемпионом СЗФО 2025 года,

Валентин Власов — занял второе место.

«Отрыв от соперников был практически минимален, любая ошибка могла помешать продвижению к победе. Но наши достойно и уверенно, хотя, конечно, с большим внутренним напряжением, переигрывали своих именитых и сильных соперников в последних 4 турах» - прокомментировал игру президент региональной Федерации шахмат Дмитрий Шахов.

Как отмечают специалисты шахматного спорта, мужчины успешно справились с очень непростым испытанием. Своей победой они выдвинули псковский регион в строки лучших, а также завоевали путевку на чемпионат России.