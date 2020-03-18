Общество

Зампрокурора области проведет встречу с жителями Невельского района

Заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Сергей Левшаков организует 26 марта личный прием граждан в городе Невеле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прием состоится в межрайонной прокуратуре по адресу: город Невель, улица Герцена, 16. Разговор с местными жителями начнется в 17.00.

Для встречи с зампрокурора области накануне дня приема необходимо обратиться к Невельскому межрайонному прокурору Александру Бутылину с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.