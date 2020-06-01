Общество

О правилах безопасного использования газа напоминают псковичам

В день защиты детей АО «Газпром газораспределение Псков» напоминает детям и их родителям о важности соблюдения правил безопасного использования газа.

В частности, правилами категорически запрещается использовать газовые приборы не по назначению, вносить изменения в их конструкцию или самостоятельно ремонтировать. Это может привести к отравлению угарным газом.

Нельзя допускать к использованию газовых приборов детей дошкольного возраста или лиц, не знающих правил пользования газовыми приборами.

Запрещено пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках. Перед использованием газовых приборов необходимо проверять наличие тяги.

Запрещается оставлять работающие газовые приборы без присмотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику.

Подробнее с Правилами можно ознакомиться на сайте компании.