Общество

В России разрабатывают способ лечения коронавируса ультрафиолетом

Российские специалисты «Росатома» рассматривают необычный подход к лечению коронавирусной инфекции. Они назвали проект — «светящийся газ». Об этом сообщил глава центра госкорпорации Физико-энергетического института имени Лейпунского (ФЭИ) Андрей Говердовский, пишет «Газета.ру».

Ранее дезинфекцию и лечение инфекции внутри человека проводить не удавалось. Однако физики и химики ФЭИ работают над новым методом борьбы с вирусами, в том числе с COVID-19.

Говердовский приподнял завесу тайны и рассказал, что в настоящее время ученые подбирают молекулы и газовые компоненты, способные оставаться активными при вдыхании и излучать ультрафиолет прямо в легких.

«До сих пор никому не удавалось провести дезинфекцию ультрафиолетом внутри человека. Мы придумали, как можно это сделать», — добавил он.

Предполагается, что такой метод можно будет использовать не только для борьбы с коронавирусом, но и для лечения онкологии, туберкулеза и других болезней.