Общество

30 человек за сутки пытались попасть в Россию через Псковскую область в нарушение ограничительных мер

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли пять попыток нарушения режима государственной границы на российско-белорусском участке государственной границы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

За сутки задержано в общей сложности порядка 30 граждан сопредельного государства, пытающихся попасть на территорию Российской Федерации в нарушение установленных ограничительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. Иностранцы привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 18.1 КоАП РФ в виде штрафов на общую сумму порядка 60 тысяч рублей. Также среди нарушителей выявлены лица, въезд которым в Российскую Федерацию ограничен.

В мае 2020 года общее количество попыток нарушения административно-правовых режимов, установленных на российско-белорусском участке государственной границы составило более 60, задержано порядка 220 нарушителей, которые привлечены к разным видам ответственности.