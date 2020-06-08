Общество

Идрицкие поисковики нашли останки 9 бойцов Красной армии

Идрицкие поисковики нашли останки 9 бойцов-участников Великой Отечественной войны. Как сообщает портал «Открытые НКО», одна из последних экспедиций поискового отряда «Идрицкий» прошла в мае.

Поисковики командой из 6 человек работали на рубеже прорыва немецкой линии обороны – от деревни Скураты до Глуховки, южнее озера Свибло (Себежский район). Этих поселков со времен войны не существует, но земля до сих пор хранит гильзы, части орудий, личные вещи бойцов и их останки.

Фото предоставлено поисковым отрядом «Идрицкий»

Первыми находками поисковиков стала укрепленная высота, с которой велся огонь по советским войскам из противотанковых самоходных установок «Фердинанд». Здесь нашлись гильзы самоходки. На другой высоте стали попадаться пустые диски из-под патронов от пулемета Дегтярёва, саперные лопатки и множество разных гильз.

«Все это означало, что здесь был очень серьезный бой, и высота переходила из рук в руки. Поэтому мы решили работать в этом районе очень плотно и внимательно», — поделился участник поискового отряда «Идрицкий» Дмитрий Пройдаков.

«Остановился возле огневой ячейки, включил металлодетектор. На дне – ничего, в насыпи нашелся стреляный снаряд от «Тигра» или «Фердинанда». И снова тишина. На всякий случай я сделал прокоп на самом дне ячейки глубиной в штык лопаты. Пусто, — рассказал Дмитрий Пройдаков. – Потом полчаса ходил по высотам и по болоту, нашел пару крупных осколков и снарядов, стреляных одиночных винтовочных гильз и опять вышел к той безуспешной ячейке, то есть сделал круг и вернулся обратно каким-то невероятным образом. Смотрю на то место, где я уже копал и почему-то решил прокопать там еще раз. Сделал одно движение лопатой и на ней оказалась человеческая челюсть с белоснежными зубами, а в земле виднелся череп. Я по рации оповещаю всех, что найден боец, все собираются, и первый вопрос: «За что зацепился?». А я не могу объяснить, просто стал копать и все. Бывалые поисковики, которые были в тот день с нами, сказали, что это бойцы сами позвали меня, водили кругами и вернули к себе».

В «ячейке» при дальнейших раскопках оказались останки 5 человек. Один череп был раздроблен, не хватало конечностей. Рядом была одна монета 20 копеек, серебряные карманные часы, подсумок с патронами, железный котелок, множество осколков от снарядов. В двух черепах было видно одно осколочное ранение и одно пулевое в лицо. У двух солдат были связаны ноги проводами для связи.

«Скорее всего, их стаскивали в яму немцы, так как провод был их производства, и это место ни в каких сводках не проходит как захоронение, тела лежали в хаотичном порядке», — рассказал поисковик.

В таких же трех огневых ячейках были найдены останки еще четверых бойцов. В итоге за два дня работ идрицкие поисковики нашли останки 9 солдат. Опознать их невозможно. Всего же отряд в районе этого направления боевых действий с сентября 2019 года по май 2020 обнаружил останки 41 воина Красной армии. Все они будут с почестями перезахоронены в деревне Старицы. Эти церемонии поисковики уже много лет проводят вместе с Идрицким советом ветеранов.

«Здесь все берут на себя какую-то ответственность, какую-то работу, — рассказал председатель Совета Владимир Спиридонов. — Дорожная организация "Идрицы", к примеру, выкапывает могилу, мастера исправительной колонии делают гробы, сами поисковики размещают останки, опускают их в могилу и засыпают первый слой земли, Дом культуры отвечает за музыкальное сопровождение церемониала и так далее. На мне, как правило, лежит согласование проведения салюта солдатами одной из воинских частей с их вышестоящим командованием. Все это объединяет людей вокруг очень благородного дела».

Все найденные личные вещи бойцов, а также другие находки, будут переданы в Идрицкий музей памяти, который планируют открыть поисковики. «Идея создания в Идрице выставочного зала, посвященного истории поселка, истории Знамени Победы и нашего поискового движения, вынашивается уже много лет. Работа ведется. Такой зал обязательно откроется, и экспозиция, посвященная идрицким поисковикам, займет в нем очень достойное место своими документами, фотоматериалами, находками», - рассказал Владимир Спиридонов.

Идрицкий поисковый отряд и Совет ветеранов Идрицы занимаются созданием памятника жертвам концлагеря ДУЛАГ-150, который находился на территории Идрицы с 1941 по 1944 год. Памятник представляет собой бетонную плиту с маркировкой концлагеря – ее поисковики нашли в ремонтной яме, где захватчики чинили свою тяжелую технику. Плиту достали, очистили, теперь она станет частью мемориала в память о замученных узниках.