Общество

Градостроительный совет вновь заработает в Пскове в конце июня

В Пскове возрождают работу Градостроительного совета. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове начальник управления архитектуры и градостроительства Псковской области - главный архитектор региона Евгений Шапкин. Соответствующие договоренности достигнуты с руководством города и главным архитектором Пскова Евгением Скачковым.

«Предварительно, 30 июня Градостроительный совет заработает. Информация по заседаниям будет рассылаться всем членам градсовета за две недели, чтобы можно было заранее собрать разные мнения и обсуждать их в рабочем порядке. Возможно, некоторые вопросы будут решаться не за одно заседание градсовета, но зато это будет консолидированное взвешенное решение», - пояснил Евгений Шапкин.

Напомним, Градостроительный совет был создан в Пскове в 2011 году. Его работу возглавил глава администрации города Пскова Петр Слепченко. Однако после его ухода с должности в мае 2012 года работа градсовета сошла на «нет».