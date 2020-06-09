Общество

Псковское УФАС напоминает о запрете рекламы лекарств, не зарегистрированных в России

Псковское УФАС рассмотрело два дела, которые были возбуждены в результате обращения управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в псковских сообществах «ВКонтакте», предлагающих услуги создания татуировок и депиляции, была обнаружена реклама обезболивающих средств. Такая же реклама была размещена в Instagram и на сайте объявлений avito. Сотрудники УФАС выяснили, что рекламируемые препараты не включены в государственный реестр лекарственных средств, зарегистрированных в Российской Федерации.

В соответствии с законом о рекламе, реклама товаров, на реализацию которых требуется получение лицензий или других специальных разрешений, в случае отсутствия таких разрешений., не допускается.

В результате проверки возбуждены дела об административном правонарушении, а лицам, распространившим рекламу, грозит штраф от двух до двух тысяч пятисот рублей.

Применение препаратов, официально не зарегистрированных в Российской Федерации и не имеющих необходимых лицензий, могут нанести серьезный ущерб здоровью. Прежде чем приобрести неизвестный препарат, стоит посмотреть, есть он в реестре лекарственных средств или нет.

Псковское УФАС рекомендует осторожно подходить к вопросу распространения рекламы, в том числе в социальных сетях и изучить федеральный закон №38 «О рекламе». В законе есть общие требования, которые предъявляются к рекламе любых товаров, например, требования достоверности рекламы, запрет бранных слов или оскорбительных образов в рекламе, а также специальные требования к рекламе отдельных видов товаров - к рекламе алкогольной продукции, лекарственных средств, финансовых услуг.