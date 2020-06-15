Общество

Директор пыталовской школы привлечена к административной ответственности

Руководителем Псковского УФАС России рассмотрено административное дело в отношении директора МБОУ «Пыталовская средняя школа им. А.А. Никонова», возбужденное прокурором районом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Пыталовского района.

При рассмотрении дела установлено, что в нарушение требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» директором школы в установленный срок не было обеспечено направление сведений о заключении и исполнении муниципального контракта для размещения в единой информационной системе в сфере закупок.

Постановлением органа административной юрисдикции руководитель муниципального учреждения признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ, и подвергнута наказанию в виде административного штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.