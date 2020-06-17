Общество

Работа над сборником «Без срока давности» завершается в Пскове

Завершается работа над уникальным сборником материалов Международной научно-практической конференции в рамках проекта «Без срока давности». Об этом сообщается в официальной группе Государственного архива Псковской области.

Презентацию издания анонсировал губернатор Псковской области Михаилом Ведерниковым. «Мы благодарны главе региона за внимание к вопросам сохранения памяти, к мероприятиям, посвященным 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, к нашей работе», - отметили в архиве.

Сборник будет представлен в ближайшее время, детали предстоящей презентации пока не раскрываются.

«Задача этого сборника — донести до читателя не просто документы, а позволить представить ужасы войны, ощутить ту боль, которую пришлось испытать ее свидетелям. Война не должна повториться. Изучившие ее историю не позволят этого. И мы будем рады, если большое количество людей познакомится с данными материалами», - пояснил директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин.