Общество

Антон Минаков: Псковское отделение ЛДПР поддерживает дополнительные ограничения продажи алкоголя

Псковское региональное отделение ЛДПР поддерживает дополнительные ограничения продажи алкоголя. Об этом сообщил руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков в прямом эфире «Эхо Москвы» в Пскове.

Напомним, продавать алкоголь в Псковской области смогут кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях с площадью не менее 40 квадратных метров. Такое ограничение содержится в новом региональном законе «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковской области при оказании услуг общественного питания». Закон был принят на прошедшей 16 июня сессии регионального парламента.

По мнению Антона Минакова, партия ЛДПР - первая партия, которая подняла вопрос о запрете наливаек. «ЛДПР начала бороться с наливайками несколько лет назад. На прошедшей сессии мы поддержали законопроект», - сказал он.

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Антон Минаков считает, что заведения, которые круглосуточно продают алкоголь и находятся в многоквартирных домах, наносят вред гражданам — жителям дома. По словам депутата, в региональное отделение партии поступало большое количество жалоб от молодых семей.

Он заявил, что законопроект о наливайках, принятый на сессии 16 июня, - это лишь первый шаг, работа в этом направлении продолжится дальше.