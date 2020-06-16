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Общество

В Псковской области установлены дополнительные ограничения продажи алкоголя

16.06.2020 12:03|ПсковКомментариев: 0

Продавать алкоголь в Псковской области смогут кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях с площадью не менее 40 кв. метров. Такое ограничение содержится в новом региональном законе «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковской области при оказании услуг общественного питания».

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, документ принят в двух чтениях 16 июня на сессии областного Собрания депутатов. В первом чтении его поддержали 38 парламентариев, во втором – 39.

Законопроект разработала администрация региона. Федеральное законодательство разрешает розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях только в объектах, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 20 квадратных метров. Площадь определяется на основании инвентаризационных и правоустанавливающих документов.

Субъекты Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные ограничения, в том числе вводить полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции.

Представленный законопроект - шаг борьбы с так называемыми «наливайками», которые, прикрываясь оказанием услуг общественного питания, созданы для продажи алкогольной продукции. На этом рынке существует две категории организаций: те, кто имеет лицензию на реализацию крепких алкогольных напитков, и точки общепита, торгующие пивными напитками – эта деятельность не требует регионального лицензирования.

Под действие предлагаемых ограничительных норм попадут и те, и другие – согласно законопроекту в кафе и барах с площадью торгового зала менее 40 квадратных метров продажа алкогольной продукции не допускается.

В других регионах, где уже приняты подобные ограничения, допустимая площадь залов также колеблется от 30 до 50 метров.

Как сообщается в пояснительной записке, в рамках проведенного опроса организаций, имеющих лицензию на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, о месте расположения и размере площади зала обслуживания посетителей получены сведения о 94 объектах общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции на территории области. 

В результате анализа установлено, что 35 объектов общественного питания из 94 располагаются в многоквартирных домах. Из них площадь зала обслуживания посетителей менее 20 квадратных метров только в одном объекте, от 20 до 30 квадратных метров – в семи, от 30 до 40 квадратных метров – в четырех, от 40 до 50 квадратных метров – в трех,  от 50 до 60 квадратных метров – в трех, и 17 объектов имеют площадь зала обслуживания посетителей свыше 60 квадратных метров.

Теги: #алкоголь #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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