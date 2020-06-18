Общество

Певец Киркоров ответил обидевшимся на него из-за видео десантникам

Певец Филипп Киркоров прокомментировал сообщения о том, что ему поступают угрозы со стороны десантников из-за видео, где он предстал в образе бойца ВДВ. В интервью телеканалу «360» он заявил, что не боится этих заявлений.

Артист отметил, что, снявшись в ролике, он выполнил свою работу. «Кто-то играет убийц, кто-то милиционеров. Я актер. Я исполнял свою роль», - сказал музыкант, передает РИА Новости.

По его словам, он снялся в пародии на самого себя, а не на бойцов ВДВ. Киркоров отметил, что ролик имел своей целью показать, что певцу образ десантника не подходит. Он призвал предъявлять претензии режиссерам видео и организаторам съемок.

«Только люди без чувства юмора могли воспринять это как оскорбление. Все претензии не ко мне. При чем тут я?!» — возмутился Киркоров. Он добавил, что не слышал угроз в свой адрес, так как находится на самоизоляции с семьей.

«Я продолжаю сидеть дома со своими детьми, у нас продолжается закрытый режим, я никуда не выхожу. Не читаю, не слежу, полностью занимаюсь своей семьей», — заключил певец.

В видео для юмористического скетч-шоу Киркоров предстал в образе десантника, что вызвало недовольство бывшего командующего ВДВ Владимира Шаманова. Он назвал сюжет отвратительным и призвал артиста удалить видео «для своего же блага».

Смотрите также Шаманов призвал Киркорова извиниться за видео о десантниках

Ранее автор ролика Марюс Вайсберг заявил, что не хотел никого оскорбить. По его словам, Киркоров — просто артист, который играл роль, поэтому предъявлять претензии лично ему странно.

Позднее зампредседателя Центрального правления ветеранов Афганистана Владимир Кошелев пригрозил Филиппу Киркорову и назвал ролик святотатством.