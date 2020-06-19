Общество

В рамках партпроекта «Локомотивы роста» для предпринимателей откроется «горячая линия»

Партия «Единая Россия» в рамках федерального партийного проекта «Локомотивы роста» совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ запускает «горячую линию» Центра изучения и мониторинга эффективности государственных мер социально-экономической поддержки «Локомотивы роста». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

Для сохранения потенциала субъектов малого и среднего бизнеса Центр проводит системную работу по анализу исполнения и эффективности мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса на период действия мер поддержки экономики и граждан во время пандемии COVID-19.

Цели и задачи организации «горячей линии»:

- поддержка предпринимательского сообщества в условиях кризисных явлений в экономике;

- выработка системных предложений по развитию российской экономики на основе полученных данных;

- мониторинг социально-экономической ситуации и выработка мер по снижению напряженности.

Для достижения этих целей специалистами Центра «Локомотивы роста» будет организовано:

- оказание юридической, информационной, методологической, психологической помощи представителям отечественного бизнес-сообщества;

- мониторинг и анализ эффективности полученной государственной поддержки;

- обработка заявок и поступающей информации об эффективности исполнения (исполнении) мер государственной поддержки.

О результатах работы, а также предложениях и инициативах будут проинформированы федеральные органы исполнительной власти.

«Партийный проект «Локомотивы роста» направлен на поддержку предпринимателей, развитие экономики страны. В настоящее время в связи с пандемией коронавируса много вопросов уделяется именно поддержке малого и среднего бизнеса. Наша задача - сохранить ту базу субъектов МСП, которая была, и оказывать содействие ее развитию. Для этого был разработан ряд мероприятий, в том числе и по линии партии партии «Единая Россия» в рамках проекта собирались из регионов предложения. Часть из них вошла в пакет мер поддержки, который разработан правительством России. Для того, чтобы оценить эффективность этих мер - как они доходят до субъектов МСП на местах, какова их доступность, эффективность и достаточность, а также для сбора предложений – открыта «горячая линия», с помощью которой можно получить юридическую, информационную и иную комплексную помощь», - пояснил региональный координатор партпроекта «Локомотивы роста» Валерий Тюменцев.

Консультации специалисты будут давать в приложении ZOOM. Старт «горячей линии» назначен на 22 июня с 8:00 до 18:00 (по мск времени).

Ссылка для обращения будет опубликована на сайте Финансового университета при правительстве РФ www.fa.ru.