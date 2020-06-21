Общество

Псковичей призывают принять участие во всероссийской минуте молчания

Псковичей призывают принять участие во всероссийской минуте молчания, которая пройдет по всей стране 22 июня, в День памяти и скорби, в 12.15. Об этом на пресс-брифинге ПЛН напомнила начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации области Наталья Плявинская.

«Очень большое количество мероприятий и акций рекомендовано Дирекцией года памяти и славы. В силу эпидемиологической ситуации в области, мы, к сожалению, не все мероприятия можем провести. Очень хотелось бы, чтобы о минуте молчания узнало как можно больше людей. У всех есть возможность присоединиться сегодня в 12.15», - сказала Наталья Плявинская.

Акция «Свеча памяти» в этом году также проходит в непривычном формате. «Принято решение о переводе акции в онлайн-формат. На специальном сайте «Деньпамяти.рф» можно зажечь электронную свечу. Каждая свеча приносит 1 рубль в фонд «Память поколений». Каждый может зажечь столько свечей, сколько захочет», - рассказала спикер.

«Сегодня в 4.00 волонтеры Победы зажгли свечи на двух мемориалах в деревне Рябово. Есть и другие мероприятия, в группе "Псковская область онлайн" публикуется вся информация о мероприятиях», - заключила Наталья Плявинская.