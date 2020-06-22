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Общество

Единороссы почтили память погибших в годы войны жителей оккупированного Пскова

22.06.2020 20:24|ПсковКомментариев: 0

В День памяти и скорби, 22 июня, возле Памятного знака первым жертвам фашистской оккупации в Пскове прошел траурный митинг, в котором приняли участие председатель общественного совета партпроекта «Историческая память» Павел Дроздов,  активисты партии «Единая Россия» и горожане.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, на этом месте 17 августа 1941 года состоялся первый массовый расстрел десяти заложников - мирных граждан. Его запечатлел на фото офицер немецкой армии, попавший в плен под Ригой в 1944 году.

Участники митинга почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания, зажгли «Свечи памяти» и к подножию памятного камня возложили цветы.

«22 июня, в День памяти и скорби, мы вспоминаем тех, кто не вернулся домой с полей сражения Великой Отечественной войны, кто погиб в оккупации, кто ковал Победу на фронте и в тылу. Вспоминаем всех, кто потерял близких, а это целые семьи. Сегодня мы вспоминаем тех, кому обязаны жизнью, миром и свободой», - отметила секретарь городского отделения партии, глава города Пскова Елена Полонская.

В этом году в связи с пандемией коронавируса церемония состоялась в ограниченном составе участников и с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

Ранее в Псковской области активисты волонтерского центра «Единой России» инициировали флешмоб #ПсковщинаПомнит. Участникам флешмоба предлагается размещать на своих страничках в соцсетях фотографии букетов цветов, себя и своих родственников, друзей, знакомых с цветами, символически передавая букет и сопровождая посты хештегом #ПсковщинаПомнит. Присоединиться к флешмобу может каждый житель региона. Онлайн флешмоб, стартовавший 22 июня, завершится офлайн акцией «Я помню! Я горжусь!» 24 июня. В день проведения парада Победы участники мероприятия, среди которых депутаты, активисты партии, представители органов местного самоуправления, волонтеры, молодежь, жители региона возложат живые цветы к воинским захоронениям, мемориалам и памятникам погибшим в годы Великой Отечественной войны защитникам Родины.

Теги: #Единая Россия #ВОВ #память
Источник: Псковская Лента Новостей
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