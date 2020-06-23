Общество

Шесть летних кафе и веранд возобновляют работу в Пскове

Шесть летних кафе и веранд при стационарных заведениях общепита возобновляют работу в Пскове после смягчения ограничений по коронавирусу. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова Василий Демидов на заседании комитета городской Думы по ЖКХ и благоустройству.

«Проведен конкурс. Четыре веранды и два летних кафе получили разрешение на открытие. Кроме того, дополнительно мы проводим еще один конкурс среди объектов общепита, чтобы в тяжелой ситуации максимально поддержать бизнес», - сказал он, заметив, что объекты общественного питания будут работать в соблюдением санитарных мер, чтобы не допустить распространения коронавируса.

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Депутат гордумы Федор Постнов призвал в ближайшее время проверить псковские кафе на предмет обеспечения доступности для посетителей на инвалидных колясках. Глава города Пскова Елена Полонская предложила вернуться к этому предложению позже, поскольку «бизнес и так плачет», и ему надо дать возможность сделать первые шаги после смягчения ограничений.

Напомним, 19 июня губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил о снятии некоторых ограничений, введенных ранее в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией нового типа. Так, например, разрешено открыться летним верандам при стационарных кафе и ресторанах, а также тем, которые включены в схемы размещения нестационарных торговых объектов, утвержденные органами местного самоуправления. При этом должны неукоснительно соблюдаться рекомендации Роспотребнадзора.