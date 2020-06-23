Общество

Моглино, Глоты, салотопка: псковский историк назвал места массовых захоронений жертв фашистов

Наряду с Моглинским лагерем в Пскове и его окрестностях расположен ряд других мест массовых захоронений жертв фашистов среди мирного населения и военнопленных. Об этом сообщил руководитель фонда «Достоверная история» историк, писатель Юрий Алексеев в ходе разговора с журналистом радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове Любовью Кузнецовой.

«Я с ужасом думаю о том, что все закончится Моглинским лагерем, - подчеркнул он. - Этот лагерь - не единственное место злодеяний в отношении мирного населения и военнопленных в окрестностях Пскова. Еще одно, самое массовое место, где расстреливали прямо из тюрьмы, из Псковского внешнего отдела полиции безопасности Эстонии, - район старой салотопки и кожевенного завода. Мы выкупили более 5 аэрофотосъемок этого места с 1943 по 1945 год, и мы обладаем информацией о том, могут находиться массовые захоронения. К сожалению, это территория веревочного парка. Там надо будет что-то делать. Все равно надо раскапывать».

Второе место, упомянутое Юрием Алексеевым, - деревня Глоты, которая проходит по протоколам допросов многих карателей. «В Глотах мы тоже провели предварительные исследования. Там тоже надо искать массовые захоронения...» - сказал он.

Кроме того, по словам Юрия Алексеева, обратить внимание необходимо и на захоронения возле Мироносицкого кладбища. «Там в основном захоронения военнопленных, которые были в "Хайлаге" и "Шталаге", - рассказывает историк. - С левой стороны от входа на Мироносицкое есть домик и пустырек - там как раз это захоронение находится, по моей версии... Есть небольшие еще захоронения по городу, возле «Бинго» - 15 человек, это 1941 год, первые захоронения «Хайлага», потом их стали ближе к Мироносицам хоронить». («Хайлаг» - это лагерь для офицерского состава для нахождения там в случае болезни или ранения, который располагался в зданиях индустриального техникума, бывшей протезной мастерской (сейчас на ее месте находится здание кампуса ПсковГУ) и школы №7 - прим. ред.).

По словам историка, в прошлом году он нарисовал карту по местам злодеяний фашистов в отношении мирного населения и военнопленных. На ней отмечены Моглино, совхоз «Диктатура», Мироносицкое кладбище, «Шталаг» на Юбилейной, 13-я школа, где был лагерь для военнопленных (его существование удалось доказать также благодаря данным аэрофотосъемки).