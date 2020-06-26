Общество

Красногородец получит жилье по решению суда

Житель Красногородского района получит жилье после вмешательства прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в надзорном ведомстве.

Еще в 2014 году прокуратура района признала право местного жителя (из числа детей-сирот) на получение жилья. Однако он так и не смог его реализовать.

«Право предоставления жилого помещения данной категории граждан должно осуществляться незамедлительно после его возникновения. При этом условия и порядок предоставления жилых помещений, установленные федеральным жилищным законодательством, не могут быть ограничены законом и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации», - отметили в прокуратуре.

В итоге Пыталовский районный суд обязал администрацию района предоставить местному жителю соответствующее жилье во внеочередном порядке. Решение суда пока не вступило в законную силу.