Общество

Псковское УФАС разбирается с закупками антисептиков втридорога

Маски и средства для дезинфекции правительство разрешило закупать в период пандемии коронавируса у единственного поставщика, чтобы сократить сроки поставки и в экстренном режиме принимать все необходимые противоэпидемические меры. Однако и в этом случае не обошлось без злоупотреблений. На них в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 FM) указала руководитель регионального УФАС Ольга Милонаец.

«Поступают сигналы, что, несмотря на то, что антисептик на рынке стоит одни деньги, почему-то некоторые организации закупают его в три-четыре раза дороже. Мы такой информацией располагаем и сейчас ведем свое собственное расследование», - поделилась она.

Ольга Милонаец отметила, что для поставщиков в связи с коронавирусом сделано еще одно серьезное послабление. «Если есть форс-мажор, связанный именно с коронавирусной инфекцией, то по обоюдному согласию сторон можно продлить сроки исполнения контракта», - уточнила гость студии.

При этом она обратила внимание, что и здесь недобросовестный бизнес стал злоупотреблять этим послаблением. «Заказчики должны понимать, что должны быть причинно-следственные связи. Нужно доказать обоснованность переноса сроков. И тут я хочу отметить, что у нас в отличие от многих других регионов ограничения были мягче, некоторые организации не работали лишь неделю», - добавила Ольга Милонаец.

«Законодатель сделал все, чтобы соблюсти баланс интересов», - заключила гость студии.