Общество

Какие законы вступают в силу в июле

Упрощение приема в гражданство РФ для отдельных категорий лиц, защита региональных брендов, контроль за микрофинансовыми организациями и другие законы, вступающие в силу в июле - в нашей подборке, подготовленной на основе материалов Госдумы РФ.



Фото: прогосзаказ.рф

Индексация пенсий

С 1 июля пенсионерам, являющимся опекунами или попечителями по возмездному договору, будет проводиться ежегодная индексация их страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней.

«Инициативой, которая была разработана по поручению президента России Владимира Путина, мы с 1 июля этого года устанавливаем индексацию пенсий для пенсионеров, которые являются опекунами детей и получают за это выплаты из региональных бюджетов», - ранее сказал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

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«Мы предлагаем индексировать пенсии почти 30 тысячам граждан. Это бабушки и дедушки, которые стали опекунами своих внуков в связи с потерей ими родителей, другие граждане, взявшие ответственность за судьбу детей», - подчеркнул он.

Режим для самозанятых по всей стране

С 1 июля у всех регионов появится право вводить льготный налоговый режим для самозанятых.

Смотрите также Летом в Псковской области введут новый налог - на профессиональный доход Новый налоговый режим предоставляет «самозанятым» гражданам вести предпринимательскую деятельность с минимальными издержками (онлайн-регистрацией, отсутствии отчетности и необходимости применения контрольно-кассовой техники) при уплате налога в размере 4% или 6% от доходов, вместо 13% по налогу на доходы физических лиц. Авторы законопроекта уверены, что это позволит самозанятым гражданам легально вести свой бизнес и получать доход от подработок без рисков быть оштрафованным за незаконную предпринимательскую деятельность. Кроме того, специальный налоговый режим дает предпринимателям дополнительные преференции: предоставляет возможность онлайн-регистрации, освобождает от отчетности и необходимости применения контрольно-кассовой техники.

Изменения в закон о госзакупках

С 1 июля вводятся новые правила заключения контракта с единственным поставщиком в случае признания закупки несостоявшейся. Если заказчик поставил требование обеспечения исполнения контракта, его размер устанавливается от 0,5% до 30% начальной максимальной цены контракта (НМЦК). При этом, в частности, если контрактом предусмотрена выплата аванса, то размер обеспечения устанавливается не менее чем в размере аванса.

Также если аванс превышает 30% НМЦК, то размер обеспечения устанавливается в размере аванса.

Защита от коллекторов

С 1 июля кредитор-юрлицо обязан разместить сведения о привлечении коллекторов в специальном реестре в течение 30 рабочих дней с даты привлечения. Сведения предоставляются исключительно кредитору, коллектору и должнику, прошедшим авторизацию в системе.

Контроль за МФО

Микрокредитные компании, не являющиеся НКО, с 1 июля обязаны раскрывать в интернете информацию о структуре и составе своих акционеров (участников), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся.

Не допускается внесение в уставный капитал МФО заемных средств и находящегося в залоге имущества.

Упрощение подтверждения инвалидности

При обращении за соцподдержкой и госуслугами инвалидам с 1 июля не нужно будет каждый раз подтверждать свой статус справкой. Госорганы смогут получить необходимые данные в рамках межведомственного взаимодействия.

Также инвалиды смогут бесплатно пользоваться местами для парковки за пределами своего региона. Раньше для этого нужно было получать отдельное разрешение.

Кроме того, с 1 июля в федеральном реестре инвалидов должны быть размещены сведения об автомобиле, управляемом или перевозящем инвалида. При этом опознавательные знаки «Инвалид» выдаваться больше не будут, а полученные ранее к концу года станут недействительными.

Практическая подготовка учащихся

С 1 июля вводится понятие «практическая подготовка обучающихся», которое значительно шире, чем понятие практики. Усиливается организация процесса практики и обучения студентов на предприятиях и организациях по их профилю.

Это позволит выпускникам получить опыт работы на предприятии и включиться в рабочий процесс сразу после выпуска.

Упрощение приема в гражданство РФ

Иностранцы или лица без гражданства с 24 июля могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке, если:

состоят не менее трех лет в браке с гражданином РФ, проживающим на территории РФ;

получили после 1 июля 2002 года профобразование по аккредитованным программам на территории РФ и работают в РФ не менее года до дня обращения;

имеют хотя бы одного родителя, имеющего гражданство РФ и проживающего на территории РФ;

являются гражданами Беларуси, Казахстана, Молдовы или Украины.

Кроме того, для всех соискателей российского гражданства отменяется требование об обязательном отказе от иностранного. МВД будет принимать от россиян уведомления о наличии или о прекращении гражданства иного государства и вести учет таких заявлений по правилам, установленным кабмином.

Бренды регионов

Географическое указание с 27 июля становится самостоятельным объектом интеллектуальных прав. Законом устанавливается, что географическим указанием, которому предоставляется правовая охрана, является обозначение, которое позволяет идентифицировать товар, как происходящий с территории конкретного географического объекта. Это позволит законодательно защитить отечественные бренды от подделок, такие, как «Оренбургский пуховый платок», «Вологодское кружево» и «Вологодское масло», «Хохлома» и «Гжель», «Адыгейский сыр», «Башкирский мед» и многие другие.

Региональные производители, получившие право использовать географическое указание для защиты своей продукции, смогут смело выходить и на отечественный, и на международные рынки.