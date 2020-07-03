Общество

Ангар для пожарной машины построят на острове им. Залита

Ангар для пожарной машины построят на острове им. Залита в рамках программы приграничного сотрудничества. Об этом сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове глава Псковского района Наталья Федорова.

«Мы прекрасно понимаем, что изолированность островных территорий создает проблемы в плане обеспечения пожарной безопасности. В июне благодаря администрации Псковской области мы получили пожарную машину, которая успешно доставлена на остров им. Залита. Здесь у нас активная народная дружина по тушению пожаров, и пожарная машина для нее — это необходимость», - сказала глава Псковского района.

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Кроме того, в рамках программы приграничного сотрудничества планируется построить на острове ангар для пожарной машины. Ранее для народных дружин было закуплено специальное оборудование — противопожарные ранцы, а в настоящее время объявлен аукцион на приобретение мотопомпы.