Общество

Елена Полонская поздравила градсовет Пскова с возобновлением деятельности

В Пскове спустя долгое время возобновил работу Градостроительный совет. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, с началом работы членов градсовета поздравила глава города Елена Полонская.

«Отрадно, что мы возрождаем работу совета. Наша главная задача - обеспечение гармоничной и благоприятной среды для наших горожан, сохранение и восстановление объектов культурного наследия, природного ландшафта. Очень важно сохранить единый архитектурный облик города - тот, который создавали наши предки», - подчеркнула она.

При этом, по словам главы Пскова, необходимо, чтобы город был современным, удобным и комфортным. Елена Полонская пожелала градсовету удачной работы.