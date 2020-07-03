Общество

На Кургане Дружбы в Себежском районе разожгли партизанский костер

61-я международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения «Курган Дружбы» прошла 5 июля в Себежском районе, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова поблагодарила участников встречи за то, что они нашли время и возможность приехать, чтобы почтить память тех, кто отдал свои жизни ради будущего. «И это минуты памяти и славы, человеческого счастья, которое мы испытываем, благодарности и глубочайшего уважения... Мы понимаем, как это важно быть вместе, сегодня это даже острее чувствуется, чем когда-то, вместе с соседями - белорусами, латышами. Ветераны сегодня собрались и вспоминают былые дни», - сказала она.

С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации мероприятия в этом году проводились в сокращенном формате, но с соблюдением всех исторически сложившихся традиций. Делегации России и Белоруссии обменялись корзинами цветов, которые затем возложили к мемориалам на территориях двух стран.

По традиции на Кургане Дружбы разожгли партизанский костер. Право зажечь его было предоставлено прапорщику запаса Александру Шиманскому и ветерану боевых действий, старшему разведчику ВДВ Игорю Безродному.