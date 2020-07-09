Общество

Возможность продажи медикаментов должна появиться в псковских ФАПах - Александр Козловский

В ФАПах Псковской области должна появиться возможность создания аптечных пунктов, где будут реализовывать медицинские препараты. Об этом рассказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Александр Козловский в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Мы достаточно долгое время думаем, как помочь жителям деревень с доступностью медицинских препаратов, где нет аптек. Вероятно, что скоро появится возможность приобретения лекарств в ФАПах», - сказал Александр Козловский.

По его мнению, постоянный аптечный пункт лучше «периодически приезжающей автолавки». «Мне кажется, что это будет более действенно, автолавка - передвижная аптека тоже может иметь место. Но, когда это все будет постоянно находиться во всех ФАПах, - это будет гораздо лучше для жителей», - заключил депутат.