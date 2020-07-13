Общество

Прием граждан по предварительной записи возобновили судебные приставы в Пскове

В УФССП России по Псковской области и его структурных подразделениях в ограниченном режиме возобновлен прием граждан по предварительной записи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Записаться на личный прием можно с помощью сервиса «Запись на прием», который работает в режиме онлайн и осуществляет запись посредством авторизации по ЕСИА лиц, зарегистрированных на Едином портале государственных услуг.

«При осуществлении электронной записи граждане могут выбрать наиболее удобный для себя день и время приема, что является несомненным удобством. Сервис позволяет направить заявку на личный прием на период не более 30 дней со дня, следующего за текущим», - пояснила заместитель начальника отдела организационно-контрольной работы, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан и организаций Надежда Курсакова.

В целях безопасности сотрудников и посетителей подразделений судебных приставов прием сторон исполнительного производства и их официальных представителей ведется только при наличии индивидуальных средств защиты.

УФССП напоминает гражданам об обращении к судебным приставам и иными способами:

• направление исполнительных документов и заявлений почтовой связью;

• подача обращений посредством сервисов «Интернет-приемная» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства» на официальном интернет-сайте ведомства;

• получение информации по телефонам, размещенным на официальном интернет-сайте в разделе «Контакты». Каждый звонок фиксируют, регистрируют и рассматривают судебные приставы-исполнители;

• получение информации с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России;

• получение информации посредством мобильного приложения «ФССП».