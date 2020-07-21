Общество

В Псковской области пять педагогов получат по миллиону рублей

В Псковской области пять педагогов примут участие в программе «Земский учитель». Об этом сообщил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов на пресс-конференции 21 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По программе педагог, готовый переехать в сельскую местность и преподавать там в образовательном учреждении, получает 1 млн рублей.

Александр Седунов отметил, что на участие в программе «Земский учитель» было подано 430 заявок, но есть ограничение в соответствии с постановлением правительства - 105 заявок. Поданные заявки проанализируют эксперты и выберут только пятерых педагогов, которые поучаствуют в программе.

По словам Александра Седунова, есть такие педагоги, которые готовы переехать с семьей, есть кандидаты из отдаленных регионов, также из Санкт-Петербурга.

Руководитель профильного комитета добавил, что данная программа стартовала в 2020 году и будет продолжена.