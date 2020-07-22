Переписчиков в Пскове научат правильно вести себя в неординарных ситуациях

Псковстат приглашает на работу по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения. Трудоустройство возможно по гражданско-правовому договору.
Сбор сведений о населении при проведении переписи осуществляют физические лица: контролеры полевого уровня и переписчики cчетных и стационарных участков.
Переписчиком может стать любой гражданин России не моложе 18 лет. Переписчиков обучат, как общаться с населением и задавать вопросы, как вести себя в неординарных ситуациях, как отвечать на главные вопросы, например, зачем нужна перепись и как используются и защищаются полученные персональные данные.
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Категория привлекаемых лиц
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Срок привлечения
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Требования
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Денежное вознаграждение
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Контролер полевого уровня
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58 календарных дней
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· свободное владение персональным компьютером на уровне пользователя;
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20000 руб. в месяц
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Переписчик стационарного участка
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с 1 апреля
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· навыки работы на планшетном компьютере;
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18000 руб. в месяц
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Переписчик счетного участка
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с 1 апреля
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· навыки работы на планшетном компьютере;
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18000 руб. в месяц
По вопросам трудоустройства следует обращаться по адресу: Псков, улица Карла Маркса, 15, с 8.30 до 18.00 в пятницу до 16.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. Контактное лицо Елена Семенова, телефон 8(8112)79-09-69, e-mail: p60_mail@gks.ru.