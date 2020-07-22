Общество

Переписчиков в Пскове научат правильно вести себя в неординарных ситуациях

Псковстат приглашает на работу по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения. Трудоустройство возможно по гражданско-правовому договору.

Сбор сведений о населении при проведении переписи осуществляют физические лица: контролеры полевого уровня и переписчики cчетных и стационарных участков.

Переписчиком может стать любой гражданин России не моложе 18 лет. Переписчиков обучат, как общаться с населением и задавать вопросы, как вести себя в неординарных ситуациях, как отвечать на главные вопросы, например, зачем нужна перепись и как используются и защищаются полученные персональные данные.

Категория привлекаемых лиц Срок привлечения Требования Денежное вознаграждение Контролер полевого уровня 58 календарных дней · свободное владение персональным компьютером на уровне пользователя;

· навыки работы на планшетном компьютере;

· организаторские способности и коммуникабельность;

· ответственность;

· гражданство РФ 20000 руб. в месяц Переписчик стационарного участка с 1 апреля

по 30 апреля

2021 года · навыки работы на планшетном компьютере;

· коммуникабельность;

· гражданство РФ 18000 руб. в месяц Переписчик счетного участка с 1 апреля

по 30 апреля

2021 года · навыки работы на планшетном компьютере;

· коммуникабельность;

· гражданство РФ 18000 руб. в месяц

По вопросам трудоустройства следует обращаться по адресу: Псков, улица Карла Маркса, 15, с 8.30 до 18.00 в пятницу до 16.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. Контактное лицо Елена Семенова, телефон 8(8112)79-09-69, e-mail: p60_mail@gks.ru.