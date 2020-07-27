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Елена Полонская об общении с горожанами и микроклимате в гордуме

Представляем вашему вниманию текстовую версию программы «Собственной персоной», которая вышла на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове. Гостем студии стала глава города Пскова, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Елена Полонская.

Ведущий Максим Костиков побеседовал с ней о Дне города, работе в Псковской гордуме и пользе выездов депутатов на округа. Также Елена Полонская ответила на вопрос, нужна ли «скидка на пол», и рассказала о микроклимате в городском парламенте.

Максим Костиков: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Программа «Собственной персоной» в эфире «Эхо Москвы» в Пскове. Сегодня в нашей студии собственной персоной глава города Пскова Елена Полонская. Добрый день, Елена Александровна.

Елена Полонская: Добрый день, уважаемый Максим Эдуардович. Добрый день уважаемые, любимые, дорогие псковичи.

Максим Костиков: Меня зовут Максим Костиков, мне предоставлена возможность провести сегодняшнюю беседу с Еленой Полонской. Елена Александровна - человек публичный, открытый, всегда готова к общению, в отличие от многих других региональных политиков. Не помню такого случая, чтобы она кому-то сказала «нет», кому-то отказала в контакте, общении, всегда готова отметить на вопросы. Я прав?

Елена Полонская: Совершенно верно, мы часто проводим общедомовые и дворовые встречи на территории нашего муниципалитета. Я с удовольствием отвечаю на вопросы в социальных сетях, стараюсь поддерживать непрерывную связь с нашими псковичами.

Максим Костиков: Я считаю, что это хороший тон. Вообще, мне кажется, для представителей местного самоуправления это должно быть нормой. Мы часто сталкиваемся с тем, что обращаемся к депутатам, главам районов, пытаемся как-то с ними вступить в общение и наталкиваемся на нежелание людей разговаривать. Они не хотят ни со своими избирателями, ни со своими коллегами, ни, тем более, со средствами массовой информации общаться, не желают отвечать на вопросы, при том, совершенно по надуманным критериям. У вас существует какая-то своя внутренняя норма в городской Думе?

Елена Полонская: Я регулярно напоминаю депутатам Псковской городской Думы о том, что необходимо поддерживать связь с избирателями. Уходя на парламентские каникулы, я напомнила, что это каникулы в самой городской Думе, это межсессионный период, когда есть возможность у специалистов, у правового отдела, который полностью обеспечивает деятельность и проведение сессий городской Думы, отдохнуть. А у депутатов сейчас должна быть очень насыщенная плодотворная работа, связанная с деятельностью на избирательных округах. Ремонтируется большое количество дворовых территорий, межмуниципальных проездов, на каждый избирательный округ выделены беспрецедентные суммы, не менее 7,5 млн рублей, плюс мы видим, что идет большой объем работ по ремонту улично-дорожной сети, создаются новые скверы, парки. Поводов для общения с нашими псковичами много. Наших псковичей интересуют самые насущные, самые обычные проблемы, вопросы.

Например, вчера была на дворовой встрече на улице Кузбасской дивизии, 12 и 12а. Мы с жителями обсуждали проект улицы, второй очереди - это вдоль перинатального центра. Пришло не менее 40 человек, людей очень интересует, они готовы участвовать в этом проекте, дают очень важные замечания. Мы заблаговременно обговариваем зеленые насаждения, чтобы не получилась история, как на Яна Фабрициуса или как в Великих Луках, - когда проект уже начинает реализовываться, а с людьми начинаем постфактум общаться. Очень важно начинать это общение заблаговременно. Для нас является примером, как в Великих Луках администрация города буквально в ручном режиме, начиная с 10 утра и заканчивая поздним вечером, продолжает общение с людьми на всех дворовых территориях, спасая каждое дерево и обсуждая проекты дальнейшего озеленения, в том числе, и дворовых территорий. Как раз сейчас хорошая погода, с людьми можно спокойно встречаться на улицах, у нас действуют ограничительные мероприятия, мы не можем встречаться в общественных приемных, но погода благоволит прямому общению с нашими избирателями.

Максим Костиков: Буквально завтра Псков будет отмечать День города. Пожалуй, главный городской праздник. В этом году в программу внес коррективы злобный коронавирус - не будет массовых мероприятий, концертов, народных гуляний, как обычно. Тем не менее, праздник состоится. Каким городское руководство видит этот праздник, что подготовлено, какая программа будет в этом году? Давайте расскажем нашим радиослушателям.

Елена Полонская: Вы правильно отметили, что, ввиду мер о недопущении распространения новой коронавирусной инфекции, пришлось отказаться от проведения массовых мероприятий, народных концертов, гуляний. Мы знаем, что указом губернатора запрещено проведение массовых мероприятий. Конечно, мы не можем нарушать эти рекомендации. С 23 по 26 июля ряд мероприятий пройдет традиционно, как и дни празднования Великой Победы, на интернет-платформе. Муниципальные библиотеки проводят массу мероприятий в онлайн-формате. Городской культурный центр подготовил онлайн-программу для псковичей, трансляция будет проходить в официальной группе «Вконтакте» ГКЦ, а также на наших страницах в социальных сетях. Кроме того, 23 июля все-таки пройдет торжественная церемония по награждению званием «Почетный гражданин города Пскова» и награждению медалью «За заслуги перед Псковом».

Максим Костиков: Давайте продолжим эту тему чуть позже, у нас первый звонок. Здравствуйте.

Радиослушатель: Здравствуйте. Я живу на 3-м Зональном проезде, дом 9. У нас больше месяца не горит ночное уличное освещение. Когда включат?

Елена Полонская: Хороший вопрос. Это то, о чем я только что с вами разговаривала. Людей интересуют и волнуют те проблемы, которые у них есть здесь, сегодня и сейчас. Очень редко люди, которые живут на Запсковье, задают вопросы, например, о реконструкции улицы Инженерной. Они вышли из подъезда, столкнулись с проблемой - не проехать с коляской, ямы на дороге, не горит свет - вот эти вопросы их волнуют. Со своей стороны я обязательно направлю заявку в УГХ администрации города Пскова для того, чтобы решить данную проблему. Я бы попросила, чтобы радиослушатель оставил свои контакты, чтобы мы с ним могли связаться. Проблему взяли в работу.

Максим Костиков: Давайте вернемся к праздничным мероприятиям. Насколько я понимаю, несмотря на карантин и запрет массовых мероприятий, все-таки состоится такой традиционный и такой важный атрибут, как салют. А нет ли здесь какого-то противоречия? Вроде бы массовые мероприятия под карантином, а салют будет.

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Елена Полонская: Салют будет, но, конечно, мы бы просили всех наших дорогих псковичей соблюдать меры предосторожности, не терять бдительности. Мы с вами уверенно идем на понижение по уровню заболеваемости. Необходимо сохранять эту тенденцию во имя наших предприятий, чтобы они продолжали свою работу, не уходили на карантинные мероприятия. Очень просим избегать скученности, стараться соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Салют будет виден с двух набережных, необязательно выходить только на набережную реки Великой, в центральной части города и в районе Четырех углов очень хорошо будет видно.

Максим Костиков: У нас еще один звонок. Здравствуйте.

Радиослушатель: Здравствуйте. Меня зовут Александр, я житель микрорайона Кресты. Я хотел бы поблагодарить Елену Александровну за то, что они вместе с Сергеем Вячеславовичем - нашим депутатом, приезжали к нам и решили проблемы с борщевиком. Он уже скошен, красятся трубы. Елена Александровна, спасибо вам большое за то, что вы помогли в наших проблемах.

Елена Полонская на выезде в Крестах

Максим Костиков: Это какие-то чудеса. Я редко слышу в нашем эфире, чтобы кого-то благодарили, да еще и депутатов, и представителей партии власти. Продолжаем нашу беседу, посвященную Дню города. Традиционно перед Днем города проходит выбор почетных граждан города. Эта процедура давно вызывает скепсис и у общественников, и средств массовой информации. Люди не понимают, по каким критериям отбираются эти кандидаты, почему очень часто уважаемые достойные люди не получают этой награды. Почему там по два, три человека выдвигается? Как идет это обсуждение? Кажется, что это какая-то закрытая кулуарная тусовка, на которой вдруг решается, что тот или иной очередной генерал или строитель становится почетным гражданином. При этом, очень многие люди, которые, на мой взгляд, достойны этой награды, ее не получают. Например, тот же Игорь Николаевич Савицкий - известный псковский предприниматель, много сделавший для этого города. Я вот не слышал, чтобы в городской Думе родилась идея ему вручить награду. А там какие-то люди, которые у меня и у коллег вызывают удивление. Может быть, проблема в том, что этот статус несколько девальвировался? Не слишком ли много у нас стало почетных граждан? Перед тем, как вы ответите, послушаем радиослушателя.

Радиослушатель: Елена Александровна, у нас проводятся публичные слушания. Где можно почерпнуть информацию об их проведении. Может быть, определить какое-то место, где будет такая информация? Чтобы люди были ознакомлены.

Максим Костиков: Хороший вопрос. Действительно, где люди могут узнать, что слушания проходят? А то иногда получается, что уже все состоялось, а граждане только проснулись, ходят с протестами, а решение уже есть. Это всегда вызывает подозрения.

Елена Полонская: Распоряжение о назначении публичных слушаний, которое подписывает глава города Пскова, публикуется в муниципальной газете, во-вторых, публикуется на сайте муниципалитета. Эта информация всегда имеется в публичном доступе. Я уже поднимала этот вопрос в Думе, наверное, проведение публичных слушаний нужно более широко освещать, привлекать к этому не только муниципальные издания, но и, например, Псковскую Ленту Новостей.

Максим Костиков: Прекрасная идея.

Елена Полонская: Публичные слушания всегда проходят в здании Псковской городской Думы. Я очень приветствую, когда псковичи приходят и принимают активное участие. Я сама была инициатором широкоформатных слушаний по улице Народной, 4в. Тогда я убедила действующего главу города Пскова о том, что публичные слушания нужно провести не в здании городской Думы, а в здании школы. Тогда на них пришло порядка 120 человек. Я только за, есть споры, но мы всегда стоим на стороне людей.

Максим Костиков: У нас еще один звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем.

Радиослушатель: Елена Александровна. Я живу на улице Декабристов 25 лет, но своих депутатов я никогда не видел. Ни одного. Как с ними можно встретиться и пообщаться?

Максим Костиков: Чудесный вопрос, просто хрестоматийный. Расскажите, пожалуйста, кто тот депутат.

Елена Полонская: На улице Декабристов у нас Гаврилов Сергей Вячеславович, это избирательный округ номер 4. Он у нас работает заместителем главы города на постоянной основе. Я уверена, что проблем, чтобы попасть к нему на прием, не будет. Сегодня поставлю перед ним задачу, чтобы он связался с радиослушателем и встретился. Проблем по улице Декабристов много, там есть что обсуждать.

Максим Костиков: Возвращаемся к теме, которую я озвучил, - это почетные граждане. Кто выбран в этом году, по каким критериям, как это все происходит и не пора ли пересмотреть регламент?

Елена Полонская на церемонии награждения почетных граждан города Пскова

Елена Полонская: Наверное, регламент действительно устарел. Но мы действуем по регламенту, отступать от него я не могу. Но могу стать инициатором внесения изменений в существующий. На самом деле, я думаю, что к следующему году мы подойдем к вопросу почетного гражданина уже с новым регламентом. Мне очень нравится история некого народного признания. Когда люди сами выдвигают, сами голосуют. Мы не должны забывать определенные нюансы по назначению звания, там не все так просто. Вы задавали вопрос про Игоря Николаевича Савицкого. Действительно уважаемый человек, 30-летняя история успешного бизнеса на благо города Пскова. Во всем он был первым: первый самый лучший супермаркет, первое такси города, это все про Игоря Николаевича. Прежде чем присвоить звание почетного гражданина, у человека должна быть медаль, он должен быть награжден медалью «За заслуги перед Псковом», а до медали должен быть награжден почетной грамотой Псковской городской Думы.

Максим Костиков: А зачем все эти бюрократические механизмы?

Елена Полонская: Это все было прописано задолго до меня.

Максим Костиков: Как там выдавала почетные грамоты городская Дума последние 25 лет и кому... Это все очень напоминает времена советской власти.

Елена Полонская: Согласна полностью. Поэтому я и ставлю в пример какую-то народную премию. Наверное, стоит использовать этот формат, только немного его откорректировав.

Максим Костиков: Вы имеете ввиду широкое общественное представительство?

Елена Полонская: Конечно. С обязательным участием наших псковичей. Хочу отметить, что в этом году мы постарались уделить большое внимание нашим простым псковичам.

Максим Костиков: Вы имеете ввиду, что два генерала - это простые псковичи?

Елена Полонская: Там не два генерала - один доктор, один генерал. И пять человек, которые будут награждены «За заслуги перед Псковом» - это простые люди. Например, акушерка, на руках которой появилось огромное количество наших маленьких псковичей.

Максим Костиков: Вот это здорово.

Елена Полонская: Очень часто, когда мы выписываемся из роддома, то вручаем цветы медсестре, которая выносит ребенка и врачу, который вел роженицу. Очень часто мы забываем выразить слова благодарности тем акушеркам, которые с нами прошли самый трудный путь, тех, которые первыми приняли на руки наших малышей. В этот раз мы в лице одной акушерки выражаем благодарность всем. Ольга Владимировна Федорова - сотрудница перинатального центра, которая является акушеркой, через нее мы благодарим всех за неоценимую работу. Самый главный аппаратчик Псковских теплосетей Лариса Евгеньевна Наумова тоже будет награждена медалью «За заслуги перед Псковом».

Максим Костиков: Еще у вас учительница. Три женщины - это по какому-то гендерному принципу выбирали?

Елена Полонская: На женщинах очень много держится. И за любым великим мужчиной стоит одна великая женщина.

Максим Костиков: С этим я готов согласиться. Кстати говоря, депутат Денис Иванов недавно произнес перл о том, что и к вам, оказывается, нужно подходить снисходительно, вы же женщина. Я прошу прощения за не очень точную цитату, но смысл был примерно такой. Как вы относитесь к таким характеристикам, вам не кажется, что сексизм - это не очень в тренде.

Елена Полонская: Я думаю, что Денис Олегович не имел ввиду снисхождение по гендерному признаку в плане работы. Если женщина - глава города, то с нее и спрос, она должна в полной мере нести ответственность за свою деятельность, за город и за псковичей. Если мужчина, то спрос должен быть и с мужчины. Никаких послаблений тут не должно быть. Я думаю, Денис Олегович, скорее всего, имел ввиду взаимоотношения и высказывания, которые себе позволяют иногда мужчины в адрес женщины. Он просто говорил про более уважительное отношение. Мужчина иногда должен себя сдерживать и от каких-то грубостей уходить. К сожалению, не все мужчины умеют держать себя в руках и подбирать более корректные фразы в своих высказываниях. Я думаю, скорее всего, Денис Олегович имел ввиду именно это. На самом деле, только ему одному известно, что он имел ввиду.

Максим Костиков: Честно говоря, многое из того, что он говорит, известно только ему одному. Я сам не всегда понимаю, что он хочет сказать. У нас очередной звонок. Здравствуйте.

Радиослушатель: Здравствуйте. Меня зовут Алексей Николаевич. Часто поднимаются вопросы социального характера и часто можно услышать, что требуются инвестиции, не хватает денег. Почему не обсуждается развитие производства?

Максим Костиков: У нас органы местного самоуправления не могут заниматься развитием производства. Они могут создавать только условия.

Елена Полонская: Чтобы развивать бизнес или какое-либо производство, необходимо привлекать частные инвестиции. Безусловно, органы местного самоуправления, региональные органы власти могут создавать благоприятный инвестиционный климат для предпринимателей. Что касается создания муниципалитетом каких-либо предприятий, все мы знаем, как УФАС всегда пристально следит за деятельностью муниципалитета, и каждый раз нас ругают за то, что мы не ликвидируем существующие муниципальные предприятия. До 2024 года мы будем должны перевести их в новый юридический статус. Поэтому само муниципальное образование не может этого сделать.

Максим Костиков: Мировой и отечественный опыт показал, что муниципальные и государственные предприятия всегда убыточные и очень редко могут конкурировать с частным бизнесом. Только в каких-то узкопропрофильных, отраслевых направлениях. Здесь этот бизнес всегда будет убыточным и не очень перспективным. Давайте вернемся к работе городской Думы. Сказал наш радиослушатель, что часто не хватает финансов на те или иные социальные проекты. Давайте поговорим об этом. Насколько сегодня состояние городских финансов в норме, и насколько коронавирус внес свои коррективы. Придется ли секвестировать расходы, предполагается ли сокращение расходов, какие проекты пойдут под нож?

Елена Полонская на заседании гордумы

Елена Полонская: Конечно, мы наблюдаем уменьшение поступлений в бюджет нашего муниципалитета. Своими решениями Псковской городской Думы мы приняли ряд мер поддержки предпринимателей, которые ведут свою деятельность в бизнес-инкубаторах, тех, кто арендует муниципальные помещения. Естественно, это недополученная прибыль в наш бюджет. На 39 сессии мы приняли решение о продлении налоговых каникул, а это еще порядка 14 млн рублей недополученной прибыли в бюджет Пскова. Чтобы понимали, это примерно 10 отремонтированных дворовых территорий, 10 избирательных округов. Мы будем держать курс на экономию, мы взяли его еще в прошлом году. В этом году мы тоже стараемся экономить, в первую очередь начинаем с себя, с собственных расходов, которые мы направляем на деятельность Псковской городской Думы. На 40 сессии мы передали 1,5 млн в пользу 5-ой музыкальной школы и 4-ой образовательной для того, чтобы они могли подготовить свои учреждения к новому учебному году. Я уверена, что это не последняя экономия, не последняя поддержка. За прошлый год мы передали 7 млн рублей. Мы отказываемся от командировок, от подарков, от торжественных приемов, различных фуршетов, банкетов, ремонтов здания Псковской городской Думы, отказываем в покупке оргтехники и т. д. У нас складывается вот эта сумма, и мы передаем ее в наши образовательные учреждения.

Максим Костиков: При этом, многие ваши оппоненты и политики, и некоторые журналисты, блогеры упрекают вас и гордуму в увеличении расходов на аппарат. В том числе и на заработные платы. Расскажите, что там на самом деле происходит, а то очень много различных инсинуаций и дискуссий по этому поводу.

Елена Полонская: На самом деле, все очень просто - в 2019 году вышло постановление администрации Псковской области об изменении оплаты труда муниципальным служащим в нашем регионе, в том числе и в Пскове. В данном постановлении четко регламентируется количество служащих, в связи с чем нам пришлось вынести на сессию вопрос о сокращении численности служащих в Пскове. Сокращение было и в контрольно-счетной палате города, и в администрации Пскова, и в гордуме. Далее устанавливается фонд заработной платы на территории всего муниципалитета, не только для Псковской городской Думы. Согласно данному постановлению зарплата у муниципальных служащих выросла благодаря поддержке нашего губернатора - Михаила Юрьевича Ведерникова. Для примера вам скажу, юрист муниципалитета раньше получал 18-19 тысяч рублей. Это юрист, от которого зависит написание нормативно-правовых актов, по которым живет муниципальное образование. На сегодня данный юрист будет получать 24-25 тысяч рублей.

Максим Костиков: За 24 тысячи вы тоже квалифицированного юриста не найдете. А потом к вам придет прокуратура и скажет, почему у вас что-то не так.

Елена Полонская: Конечно. Мы понимаем, что это средняя заработная плата по нашему муниципалитету, мы никуда не выбились за рамки дозволенного. Фонд заработной платы вырос, но не только в Псковской городской Думе, он вырос в целом.

Максим Костиков: А у нас очередной звонок.

Радиослушатель: Здравствуйте. Псковичи в очередной раз остались без праздника на 23 июля. Может быть, имеет смысл провести праздничные мероприятия после снятия ограничительных мер?

Максим Костиков: Действительно, праздником-то не особо веет.

Елена Полонская: Согласна. В первую очередь мы руководствовались безопасностью псковичей. Что касается праздников, то у нас 24 числа - день равноапостольной княгини Ольги. Во всех храмах...

Максим Костиков: Девушка, может, концерт хотела на площади, а вы ее в храм. У нас очень много вопросов. И очередной звонок.

Радиослушатель: Ваш коллега Денис Иванов сказал, что городом впервые управляет женщина, поэтому нужно делать скидку. Далее он сказал, что он сам хозяйственник, но у него времени управлять городом нет. Честно, контекст идет скорее про управление, а не про гендер. Как вы считаете, приемлемы такие высказывания вашего коллеги по фракции, депутата, представителя власти в официальных каналах. Это было сказано не просто в каких-то личных беседах между собой.

Елена Полонская и Денис Иванов

Максим Костиков: Оскорбились мужчины за вас. Иван, я с вами согласен, мне, например, это тоже резануло. Мне не нравится, когда такие заявления делают публичные политики.

Радиослушатель: Вы глава города и мне, как псковичу, обидно.

Максим Костиков: И мне тоже обидно. В любом нормальном обществе, в какой-нибудь западно-европейской стране, человек был бы бы изгнан с позором из публичной политики.

Елена Полонская: Я думаю, что не стоит сильно ругать Дениса Олеговича. На самом деле он очень эмоциональный, открытый человек. Я уверена, что никакой подоплеки, никакой злости, никакого желания кого-то обидеть у него не было в его высказывании. Он неплохой депутат. И просто находит общий язык со своими избирателями.

Максим Костиков: Давайте тогда про другого депутата, который высказал целый ряд более жестких замечаний в ваш адрес. Я имею ввиду лидера фракции «Справедливая Россия» Олега Брячака. И отчет ваш он назвал сахарно-липким, и в принципе, что вы не подтвердили кредит доверия, который он якобы вам выдал. В связи с этим у меня вопрос, как вы оцениваете политическую оппозицию в Псковской городской Думе, какой там сейчас микроклимат? Как вы оцениваете такие демарши?

Елена Полонская: Я бы сказала так - каждый депутат работает. КПРФ, «Справедливая Россия», «Яблоко» - все работают, у каждого свое представление о работе, цели и задачи тоже свои. А я пришла поговорить о проблемах города, пообщаться с псковичами. Мне не очень хочется перемывать кому-то кости и комментировать чужие заявления. Давайте лучше поговорим про улицу Леона Поземского, 126. Где мы вместе с Григорием Ивановичем Стороненковым добивались того, чтобы там дали горячую воду, а ее дали первый раз за два года. В этом нам помогла не наша муниципальная управляющая компания этим домом, а помог Андрей Владимирович Тарасов, который пошел нам навстречу и каким-то образом там неделю крутил, колдовал над трубами, гайками и винтиками, чтобы хотя бы теплая вода пошла в квартиры. А сейчас наш Александр Николаевич Братчиков занимается самым главным вопросом, связанным с приобретением теплообменника. Мы его не можем приобрести за муниципальные средства, но он сказал, что приложит все усилия для того, чтобы найти новый теплообменник, чтобы мы его поменяли, и в этом доме первый раз за два года будет настоящая горячая вода по всем санитарным нормам. А в следующем году там будет капитальный ремонт системы горячего водоснабжения, и люди больше не будут испытывать таких проблем.

Максим Костиков: Надеюсь, что наступит время, когда мы в нашем городе в 21 веке о подобных проблемах никогда не будем говорить. А будем говорить только о политическом микроклимате. Вы не хотите говорить о политических баталиях, тем не менее, некоторые ваши коллеги говорят о том, что в городскую Думу вернулась политическая составляющая, появились дискуссии, появились споры и даже демарши и нападки. Как вы считаете, гордума - это место для дискуссий, место для того, чтобы власть и оппозиция скрещивали шпаги, либо все наоборот и надо кулуарно, по-тихому, без выяснения отношений и бурных споров. Вы за какой формат общения?

Елена Полонская: Я всегда говорила и повторюсь, что Псковская городская Дума - это место для открытых дискуссий. Мы видим, что они у нас есть и постоянно проходят. Даже почетного гражданина никто не выбирал кулуарно. Была создана общественная комиссия, в которую входят даже бывшие мэры города Пскова, которые принимали участие в выборах. На самом деле, сессии Псковской городской Думы предшествует большая работа: заседание комитетов, рабочие депутатские выезды, задание депутатских часов, заседание рабочих групп, на которых бывает очень жарко. И то, что мы видим на сессии единение или тишину, когда депутаты единогласно голосуют за тот или иной вопрос, то это большая проведенная работа, результат различных дискуссионных площадок, где депутаты друг друга выслушают и находят какое-то единое конструктивное решение по поводу тех или иных вопросов.

Максим Костиков: Еще один многострадальный вопрос - это судьба торгового комплекса «Магеллан». Я обратил внимание, что вы были одной из первых, кто поделился концепцией дальнейшего развития этой территории. Хотел спросить, вы лично за то, чтобы снести «Магеллан»?

Елена Полонская: Я лично за то, чтобы его снести. Кроме того, в 2017 или 2016 году я обращалась неоднократно и к администрации города Пскова, и к моему предшественнику Ивану Николаевичу с инициативой о том, чтобы рассмотрели вопрос о переносе данного торгового нестационарного объекта в иное место. Люди, которые проживают рядом, испытывают массу неудобств: шумящие кондиционеры, нарушенная ливневая канализация, которая там ранее существовала, на которой построили данный объект. Я была противником того, чтобы срок аренды продлевали до 2025 года. Но, наверное, тут было здравое решение, в первую очередь, направленное не на собственника данного объекта, а на арендаторов, чтобы они могли найти себе новое место для ведения предпринимательской деятельности. Рижский проспект - это лицо нашего города, с него начинается наш Псков, и восприятие и ощущение таким, какой он есть.

Максим Костиков: И вообще, центр жизни переместился туда уже давно.

Елена Полонская: Хочется, чтобы он был местом для отдыха и местом, где были бы небольшие торгово-ярмарочные объекты - небольшие лавочки с пирожными. На самом деле, на Рижском проспекте нет дефицита торговых объектов. Все первые этажи многоквартирных жилых домов по Рижскому проспекту давно превращены в магазины, кафе, и этого достаточно.

Максим Костиков: В Пскове спустя долгое время возобновил свою работу градостроительный совет, как вы оцениваете его деятельность, можно ли придать этому органу какую-то большую весомость, а его решениям больше административной значимости. Чтобы это была не просто «говорильня», чтобы не просто место, где каждый горе-специалист и каждый горе-архитектор реализовывал свое эго и самопиарился, а чтобы это был рабочий консультативный орган, решения которого были бы почти обязательными для исполнения.

Елена Полонская: На самом деле этот орган нужен и нужен в том виде, в котором существует. Он эффективный, там собраны люди, которые компетентны в рассмотрении градостроительных вопросов, в том числе, есть и общественники, мы приглашаем и жителей города. Недавно на заседании градостроительного совета у нас присутствовали представители Совета садоводческих товариществ, расположенных на улице Линейной, которые представляли интересы садоводов. Решения градостроительного совета это то, что потом берут за основу органы местного самоуправления в принятии решений и разработке действий, чтобы они были последовательными и согласованными. Если нам Градостроительный совет единогласно одобрил решение о переносе торгового объекта «Магеллан», то мы понимаем, что мы как органы местного самоуправления будем делать поступательные движения для того, чтобы этот вопрос решить так, как нам рекомендовал градостроительный совет. Если бы совет нам сказал: «Нас устраивает, "Магеллан" как памятник архитектуры должен стоять на этом месте еще много лет», то мы бы и не принимали мер, чтобы с ним распрощаться. Сейчас будет налажен диалог с собственником объекта, будет вестись работа по поиску земельного участка, на который он может перенести объект торговли. В первую очередь, мы будем руководствоваться решением градостроительного совета.

Максим Костиков: Еще один вопрос - это проект реконструкции улицы Кузбасской дивизии Все ли пожелания жителей учтены? Я знаю, что вы присутствовали на презентации. Расскажите нашим радиослушателям, многие из которых живут в этом районе, что там будет.

Елена Полонская на выезде на улицу Кузбасской дивизии

Елена Полонская: Администрация города Пскова у нас заказала разработку проекта улицы Кузбасской, в том числе второй очереди, которая пройдет мимо Перинатального центра на улице Киселева. Мы с администрацией города плотно взаимодействуем при рассмотрении проекта. Уже с нового года я провожу встречи с жителями многоквартирных домов, которые в перспективе будут располагаться вдоль новой улицы, мы с ними прорабатываем каждый кусочек терриоррии улицы Кузбасской. Отмечу, очень важное решение губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова, который дал поручение, и сказал, что в рамках проектирования на улице Кузбасской нужно предусмотреть благоустройство прилегающих территорий: у перинатального центра, женской консультации, областной стоматологии - это болевые точки, на которые в соцсетях ежегодно жалуется большое количество псковичей. Мы проработали вопрос благоустройства, было несколько встреч с местными жителями и все пожелания были учтены: пешеходные дорожки и их расположение, расположение парковок, светофоров и пешеходных переходов, осветительных приборов. В проекте все предусмотрено так, как нас попросили люди. Две недели назад мы встречались с представителями улицы Подвишинской, где они высказали свои опасения: «Мы выйдем на остановке, а дальше будем вынуждены добираться по кустам до своей улицы». Эти замечания учтены, будет сделана пешеходная дорожка, которая будет связывать остановочный комплекс на улице Кузбасской с улицей Подвишинской, будут установлены дополнительные опоры освещения, чтобы люди спокойно добирались до своего частного сектора и до своих жилых домов. Вчера мы встречались с жителями улицы Кузбасская,12 и 12а, ранее мы с ними также встречались, и жители дома просили сохранить их ивовую аллею, за которую они очень переживали, которую они сажали с бывшим заместителем главы города Пскова Александром Михайловичем Копыловым. Им было важно сохранить память и мы предусмотрели с проектной организацией и администрацией города Пскова возможность сохранения данной аллеи, за счет уменьшения количества парковочных мест.

Максим Костиков: Все. Вы меня убедили.

Елена Полонская: Это будет хороший народный проект, в котором максимально будут учтены все пожелания жителей города.

Максим Костиков: Еще один острый момент - рынок на улице Текстильной в Пскове. Я озвучиваю те точки, по которым наши радиослушатели обращались. Рынок на улице Текстильной в Пскове модернизируют, хотелось бы понять, что там будет и вообще нужен ли он там, необходимы ли нам такие рынки, пережитки, как модно где-то говорить, «лихих 90-х»? Расскажите, что там?

Елена Полонская: Во-первых, рынки или, как бы я их назвала, небольшие ярмарки - нужны. Но они должны быть организованными с максимальным удобством как для покупателя, так и для продавцов. Я сторонник, чтобы у нас сохранились торговые ряды для местных производителей, для наших бабушек, которые выращивают на своих грядках на приусадебных участках свою продукцию: лучок, свежие помидоры, рассаду. Людям необходимо предоставлять социальные ряды, чтобы они могли реализовывать свою продукцию не с коробок на углу продуктового магазина. Нужно соблюдать уважение и помогать псковичам, которые готовы реализовывать свою продукцию. Рынок «Текстильный» нужен, но его работу необходимо переформатировать. Основной покупательский поток приходится на май-июнь, когда у нас дачники проявляют наивысшую активность, закупают саженцы и рассаду, сажают на своих приусадебных участках помидоры или еще что-то, им необходима пленка и укрывной материал и тогда они посещают этот рынок. Все остальное время рынок простаивает, он стоит полупустой. На сегодняшний день там будет установлен шатер, который ранее стоял на «Машиностроителе», в котором проводились выставки, ярмарки. Мы проговаривали с заместителем главы администрации города Павлом Юрьевичем Волковым вопрос о том, чтобы сохранить концепцию именно садоводческого рынка. Мы можем привлекать туда большее количество магазинов, предпринимателей, фермеров, которые торгуют собственной продукцией и сопутствующим товаром, который необходим нашим садоводам и сделать работу рынка круглогодичной.

Максим Костиков: Еще один вопрос, связанный с вашей работой в городских депутатских округах. Вы много совершаете выездов в депутатские округа, последний был в Кресты. Зная, что депутатам других фракций не очень нравится, что глава города посещает депутатские округа, вы заявили: «Я не делю людей на наших и не наших». Такая стратегия с чем это связана? Как происходит общение и какие округа наиболее проблемные в Пскове, куда собираетесь поехать в ближайшее время?

Елена Полонская: В ближайшее время в 14.00 мы с Григорием Ивановичем Стороненковым поедем на улицу Леона Поземского, 126, пойдем в подвал смотреть, как там обстоят дела с нашей системой горячего водоснабжения. Касаемо каких-то критериев или выработанной системы, куда я сегодня еду или не еду, то ее нет.

Максим Костиков: Но есть же какие-то «медвежьи углы», которые вы не посещали?

Елена Полонская: Медвежьи углы есть. Я каждый день проезжаю по улице Николая Васильева - это не округ «Единой России», я не являюсь депутатом по этому округу, но я же не могу в машине отворачиваться в другую сторону, видя переполненный мусорный бак и бакланов с чайками, которые разносят этот мусор по всей территории.

Максим Костиков: Да, бакланов у нас в Пскове много.

Елена Полонская: Я не могу проехать мимо дерева, которое упало и валяется уже неделю. Мне что, как главе города, закрыть глаза и сделать вид, что я этого не вижу? Ну какой же я глава города после этого? В первую очередь, я пскович, неравнодушный к своему городу. Хочу отметить, что после выезда на улицу Николая Васильева два магазина приняли решение о строительстве парковочных мест, один из магазинов сделал подсыпку парковочного места, убрав основную грязь, один объект нестационарной торговли, торгующий булочками и выпечкой, благоустроил прилегающую территорию и выложили брусчатку вокруг.

Максим Костиков: Практика «малых дел».

Елена Полонская: Да, практика «малых дел», но из этого складывается жизнь наших псковичей.

Максим Костиков: Наше время подошло к концу. Спасибо, что пришли в нашу программу. Приходите чаще, как видите было очень много звонков, и я не успел вам и половины вопросов задать.

Елена Полонская: Спасибо. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете настоящую, прямую, хорошую площадку для конструктивного диалога с нашими псковичами. Очень важно, что они звонят в прямом эфире. Я уделяю огромное внимание тем вопросам, которые мы слышим на радио «Эхо Москвы» в Пскове, мы обязательно держим обратную связь с нашими радиослушателями.