Общество

345 приставов приняли присягу в Пскове

Сегодня, 29 июля, 345 сотрудников УФССП России по Псковской области и его структурных подразделений, впервые поступившие на службу в органы принудительного исполнения, в торжественной обстановке принесли присягу на верность народу России и закону. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном ведомстве.

Выступая перед собравшимися, руководитель УФССП России по Псковской области Сергей Колесников разъяснил сотрудникам значение этого знаменательного события, их ответственность за выполнение требований присяги и служебного долга.

Перед государственным флагом Российской Федерации впервые поступившие на службу в органы принудительного исполнения сотрудники поклялись настойчиво и честно защищать права граждан, интересы общества и государства, а также дорожить своей профессиональной честью, беречь и развивать лучшие профессиональные традиции.

Стоит отметить, что при проведении присяги был принят весь комплекс неотложных санитарно-противоэпидемических мероприятий в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.