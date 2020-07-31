Общество

Блокирующим пожарные выходы может грозить уголовное наказание

В России могут ввести уголовное наказание за блокировку доступа к пожарным выходам. Об этом сообщает RT.

С данным предложением выступил руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. Соответствующее письмо он направил главе МВД Владимиру Колокольцеву.

На данный момент за блокировку дверей, которые ведут к пожарным лестницам, а также за самовольную установку замков на них следует административная ответственность в виде штрафа.

Общественник подчеркнул, что такими действиями люди создают реальную угрозу жизни для себя и других.