Происшествия

Уроженца Оленегорска осудили в Новоржеве за угрозу зарубить дочь топором

Уроженца города Оленегорска осудили в Новоржеве за угрозу убить свою дочь (часть 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Новоржевского муниципального округа.

В суде установлено, что житель Новоржева, находясь в состоянии алкогольного опьянения, хотел напугать свою дочь, для чего замахнулся острием топора и высказал в её адрес угрозу расправы.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил наказание в виде 190 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.