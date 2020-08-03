Общество

Депутаты ответят на вопросы псковичей по телефону

В августе прием граждан депутатами в Псковской региональной приемной партии «Единая Россия» на улице Гоголя, 9 в связи с карантинными мерами по пандемии коронавируса проводится дистанционно. Граждане могут обратиться по телефону 8(8112) 66-25-12, оставив свои контактные данные, которые будут переданы депутату. После этого депутат свяжется с заявителем, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Депутат ПОСД, региональный координатор партпроекта «Детский спорт» Юрий Сорокин и депутат ПГД Владимир Воробьев будут принимать граждан 4 августа.

На 5 августа разговор с псковичами запланировал руководитель фракции «Единой России» в ПОСД Виктор Антонов.

Региональный координатор партпроекта «Безопасные дороги», руководитель фракции «Единой России» в ПГД Денис Иванов проведет прием граждан 6 августа.

Депутат ПГД Сергей Мусиенко пообщается с гражданами 11 августа.

Депутат ПОСД Алексей Васильев и депутат ПГД Эдуард Белов будут общаться с псковичами 12 августа.

Депутат ПОСД, региональный координатор партпроекта «Культура малой Родины» Виктор Остренко рассмотрит просьбы и предложения граждан 13 августа.

На 18 августа запланировал прием граждан депутат ПГД Сергей Гаврилов.

Депутат ПОСД Лидия Драгунова и депутат ПГД Любовь Николаева проведут прием 25 августа.

Глава города Пскова, региональный координатор партпроекта «Крепкая семья» Елена Полонская будет общаться с псковичами 27 августа.

Записаться на дистанционный прием можно по телефону 8(8112) 66-25-12.