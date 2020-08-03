Общество

В Рособрнадзоре назвали период следующей дополнительной сдачи ЕГЭ

Следующий дополнительный период для сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) запланирован на весну 2021 года. Об этом в понедельник, 3 августа, заявил ТАСС временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Следующий дополнительный срок у нас будет весной. Мы надеемся, что уже не будет никаких переносов. В конце марта ― середине апреля. После Нового года посмотрим, будем принимать новое расписание, как раз определимся, есть ли смысл передвигать там даты», ― рассказал он агентству.

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Музаев пояснил, что в этот период будут сдавать экзамен выпускники прошлых лет, а также спортсмены и лица с ограничениями по здоровью.