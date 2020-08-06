Общество

«Диктант Победы» напишут на Байкале, в Керченском проливе и на Эльбрусе

В этом году ставшая популярной акция, организованная при поддержке «Единой России», традиционно пройдет как в РФ, так и за рубежом. Кроме этого, в год 75-летия Победы «Диктант Победы» состоится на территории природных «визитных карточек» России – на горе Эльбрус, в Керченском проливе и на озере Байкал. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии со ссылкой на координатора партпроекта «Историческая память», депутата Госдумы Александра Хинштейна.

«На Байкале акция пройдет на территории воинской части учебного морского отряда Восточного округа войск национальной гвардии, где готовят подводников для спецподразделений Росгвардии, Минобороны и других силовых структур», – рассказал Александр Хинштейн.

Основные задачи подводников Росгвардии – это охрана важных государственных объектов со стороны акватории от подводных сил диверсантов, содействие МЧС и пограничным войскам при возникновении тех или иных чрезвычайных ситуаций.

«Диктант Победы» напишут и на высочайшей точке Европы – горе Эльбрус. В 1942 году, во время Великой Отечественной войны, в этих местах проходило одно из самых продолжительных сражений – знаменитая битва за Кавказ, в которой участвовали военнослужащие внутренних войск. Сегодня здесь их преемники, военнослужащие высокогорных подразделений Росгвардии, совершенствуют свою боевую подготовку.

Также, как заявил Александр Хинштейн, «Диктант Победы» напишут на патрульном катере «Грачонок» Керченской бригады Росгвардии, обеспечивающей охрану Керченского пролива в Черном море. «Грачонок» предназначен для борьбы с диверсионно-террористическими силами и средствами в акваториях, пунктах базирования и ближних подходах к ним.

Площадки для «Диктанта Победы» будут организованы по всей стране – заявки на проведение акции продолжают поступать в созданный «Единой Россией» оргкомитет «Наша Победа».

Псковская область также присоединится к акции «Диктант Победы». Для ее проведения определены 33 площадки, но заявки продолжают поступать. «Благодаря «Диктанту Победы» мы вспоминаем о событиях Великой Отечественной войны, имеем возможность узнать новые факты. История – это надежное основание для будущего. Мы не можем забывать или позволять переписывать свою историю. Нам есть чем гордиться, и причастность к Великой Победе имеют все жители нашей страны, так как ни одну семью война не обошла стороной», - отметил региональный координатор партпроекта «Историческая память» Александр Голышев.

Напомним, «Диктант Победы» в этом году пройдет 3 сентября. Его включили в перечень основных мероприятий, приуроченных к Году памяти и славы. Масштабы акции по сравнению с прошлым годом увеличатся в разы. Организаторы планируют открыть не менее 7500 площадок для проведения «Диктанта Победы». Они появятся в каждом населенном пункте России, где живут больше пяти тысяч человек. Также места проведения акции будут организованы в символичном для юбилейного года числе стран – в 75 зарубежных государствах.

Зарегистрироваться для участия в акции можно на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф и в специальном приложении, которое доступно на цифровых площадках. Здесь же можно будет получить электронный диплом участника «Диктанта Победы». По согласованию с Минпросвещения высокие результаты будут засчитывать при поступлении в вузы.