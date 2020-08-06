Общество

Псковичка вышла в суперфинал шоу «Кондитер» на федеральном телеканале

Псковичка Амина Бадьмаева приняла участие в четвертом сезоне шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница» и вышла в суперфинал. На этот раз жюри выбирало лучшего кондитера в Северо-Западном федеральном округе.

28-летняя Амина Бадьмаева представила на суд жюри торт «Шоколад. Чили. Мята». Его рецепт она придумала специально для шоу. Амина рассказала, что специализируется на приготовлении фитнес-десертов и дает мастер-классы по их приготовлению. «Здесь я для того, чтобы вас удивить», - поделилась она.

Торт псковички приятно удивил судей, хотя по началу они переживали, что вкус чили забьет вкусовые рецепторы. «Я честно могу сказать, что это, наверное, один из самых вкусных тортов в моей жизни», - заявил Ренат Агзамов, чем вызвал слезы на глазах Амины Бадьмаевой.

Следующей участнице из Пскова, 31-летней Анастасии Савкиной повезло меньше. Она представила торт, который назвала La Persistencia De La Memoria, что является отсылкой к знаменитому полотну Сальвадора Дали «Постоянство памяти». Это отразилось и в декоре кондитерского изделия. «Он простой, но очень вкусный», - пообещала автор кулинарного шедевра.

При этом 31-летня Анастасия Савкина попросила жюри оценить ее как профессионала, а не дилетанта, и ведущий шоу Ренат Агзамов действительно строго подошел к участнице из Пскова. Он не поверил, что она сама нарисовала портрет Дали на торте, и попросил нарисовать его еще раз, прямо в студии. Анастасия не испугалась такого вызова, и ведущий поверил ей на слово.

Неоднозначно жюри оценило и вкусовые качества лакомства. «Не очень он интересный. Это не торт финалиста», - отметила кулинар Ольга Вашурина. В итоге Ренат Агзамов похвалил художественные возможности Анастасии Савкиной, но над кондитерскими талантами предложил поработать еще. В результате кондитер из Пскова не вошла в финал шоу.

Также в шоу на телеканале «Пятница» приняла участие 28-летняя великолучанка Наталья Ильина. Она презентовала себя задорной частушкой и призналась, что не является профессиональным кондитером. Наталья сообщила, что по образованию она филолог, тем не менее, ведущие отметили, что она неправильно ставит ударение в слове «торты». Раскритиковали члены жюри и торт участницы из Великих Лук, не допустив ее тем самым до финала.

Добавим, что съемки программы осуществлялись еще весной, но в эфир шоу вышло только в августе.