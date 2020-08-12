Общество

Псковский медик рассказала, когда лучше привиться от гриппа

Прививаться от гриппа нужно в августе. Об этом сообщила врач общей практики, заведующая отделением медицинской профилактики Псковской городской поликлиники Ирина Ксенофонтова сегодня, 12 августа, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

По ее словам, ежегодный пик заболеваемости ОРВИ и гриппом приходится на конец года. «В августе и сентябре нужно прививаться, чтобы сформировался иммунитет», - отметила Ирина Ксенофонтова.

Она также обратила внимание на то, что после вакцинации первые две недели необходимо соблюдать условия безопасности: не посещать общественные места, использовать средства индивидуальной защиты.

Кроме того, есть факторы, исходя из которых человеку противопоказано прививаться. Так, прививку нельзя делать тем, у кого есть аллергия на белок куриного яйца, так как вакцина производится на его основе. «Перед вакцинацией нужно сделать пробы тем, кто не уверен, есть ли у него аллергия», - порекомендовала медик.

Она также добавила, что желающим делать прививки от гриппа необходимо обратиться к участковому терапевту, либо в прививочный кабинет поликлиники.